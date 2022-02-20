22 Şubat BİM Aktüel Ürünleri Neler? Bu Hafta BİM’de Hangi Ürünler İndirimde?
BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da birçok kişi tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı sorusu yer alıyor. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? 22 Şubat BİM aktüel ürünler listesi....
BİM aktüel ürünleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Haftalık olarak uygun fiyatlı ürünleri indirime sokan BİM mağazaları tarafından bu hafta hangi ürünlerde indirim yapıldığı merak edildi. 22 Şubat BİM aktüel ürünleri neler ve 22 Şubat BİM’de hangi ürünler indirimde soruları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Kaliteli ürünleri uygun fiyata satan BİM ‘in yayınlayacağı katalog ilgiyle takip edildi. 22 Şubat BİM aktüel ürünleri neler ve 22 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
22 Şubat BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı Mı?
22 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu birçok müşteri tarafından ilgiyle takip ediliyordu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 22 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı sorusu yer adlı. Birçok kişi yapılacak indirimler hakkında araştırmalara başladı. İşte birçok kişi tarafından merak edilen BİM aktüel ürünler kataloğu;
Seğmen Sivas ve Bingöl Balı 460 gr 26,90 TL
Dost Tuzsuz Topak Tereyağı 500 gr 39,90 TL
Kerem Labne 3x180 gr 29,90 TL
Teksüt Tost Peyniri 600 gr 37,90 TL
İlkgün Reçel 380 gr 9,90 TL
Özkaleli Zile Pekmez 300 gr 15,90 TL
Sek Rulo Kaymak 150 gr 16,50 TL
Sek Protein Süt 330 ml 9,90 TL
Sek Protein Süt 330 ml 9,90 TL
Polonez Hindi Füme 200 gr 14,90 TL
Marmara Birlik Siyah Zeytin 1400 gr 39,90 TL
Maret Dana Kangal Sucuk 200 gr 17,90 TL
Sultan Pastırma 100 gr 21,90 TL
Cupido Yaprak Buğday ve Mısır Gevreği 1000 gr 29,90 TL
Dost Laktozsuz Yoğurt 750 gr 11,90 TL
Kelly's Anadolu Meyveleri Müsli 275 gr 13,90 TL
Pek Gurme Mantı 400 gr 16,90 TL
Beşler- Bi'Doyum Dana Dürüm Döner 170 gr 12,90 TL
Superfresh İnce Hamur Pizza 4x145 gr 26,90 TL
Superfresh Pizza Tost 2x125 gr 14,90 TL
Tat Ketçap 650 gr + Mayonez 560 gr 23,90 TL
Tat Mısır 400 gr + Meksika Fasulyesi 410 gr 19,90 TL
Eker Gurme Sütlü Tatlı Çeşitleri 125 gr 5,90 TL
Sek Quark Meyveli Yoğurt 140 gr 7,90 TL
Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 39,90 TL
Mezzemarin Sardalya ve İstavrit 500 gr 18,90 TL
Cp Piliç Tenders 225 gr 15,90 TL
Dost Kefir 1 Litre 10,90 TL
Lezita Piliç Kasap Köfte 700 gr 22,90 TL
Kültür Mantarı 400 gr 8,90 TL
Pek Elmalı Rulo Börek 500 gr 14,90 TL
Doğanay Nar Ekşi Sosu 750 ml 12,90 TL
Türkşeker Biber Salçası 690 gr 9,90 TL
Sofra Değirmen Deniz Tuzu Çeşitleri 13,90 TL
Efor Platinum Siyah Çay 1 Kg 32,90 TL
Tirebolu Fincan Poşet Çay 25'li 9,50 TL
Doğadan Probiyotikli Yeşil Çay 14'lü 12,90 TL
Greenwood Meyveli Kış Çayı 130 gr 17,90 TL
Greenwood Ihlamur 50 gr 13,50 TL
Herby Bitki Çayı 20'li 14,90 TL
Berk Jumbo Demlik Poşet Siyah Çay 40x5 gr 13,90 TL
Doğadan Fonksiyonel Bitki Çayı 18'li 8,90 TL
Lipton Bitki Çayı 20'li 7,90 TL
Simbat Jumbo Antep Fıstığı 300 gr 44,90 TL
Simbat Çıtır Kaplamalı Cips Fıstık 200 gr 6,90 TL
Simbat Tuzlu Kavrulmuş Fındık 400 gr 32,90 TL
Patito Patates Cipsi 200 gr 8,50 TL
Hünnap Keçiboynuzu Özü 640 gr 28,90 TL
Sek Sıcak Çikolata 500 ml 13,90 TL
Patito Tuzlu Karamelli Kaşık Cips 90 gr 6,90 TL
Party Mısır Cipsi 130 gr 5,75 TL
Seyidoğlu Tahin 1 Kg 49,90 TL
Mixim Kalp Şeklinde Tereyağlı Kurabiye 280 gr 17,90 TL
Çaylı Selanik Gevreği 125 gr 14,90 TL
Wafer Master Kremalı İnce Gofret 200 gr 13,90 TL
Biscolata Mood Çikolatalı Krema Dolgulu Bisküvi 125 gr 11,90 TL
Luppo Portakallı Bitter Çikolata Kaplı Sandviç Kek 182 gr 9,50 TL
Kahve Dünyası Fındık Kreması 350 gr 39,90 TL
Buono Beyoğlu Çikolatası 30 gr 3,90 TL
Buono Çikolata Bombası 35 gr 12,90 TL
Buono Gusto Çikolata Kaplı Bademli Draje 60 gr 9,90 TL
Dankek Meyveli Kek 200 gr 9,90 TL
Rocher Patiswiss Antep Fıstıklı Çikolatalı 80 gr 14,90 TL
Patiswiss Antep Fıstıklı Beyaz Çikolatalı Kurutulmuş Çilek Draje 80 gr 16,90 TL
Familia 3 Katlı Kağıt Havlu 6'lı 19,90 TL
Familia 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 8'li 19,90 TL