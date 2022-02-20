22 Şubat BİM Aktüel Ürünleri Neler? Bu Hafta BİM’de Hangi Ürünler İndirimde?

BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da birçok kişi tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı sorusu yer alıyor. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? 22 Şubat BİM aktüel ürünler listesi....

22 Şubat BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı Mı?



BİM aktüel ürünleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Haftalık olarak uygun fiyatlı ürünleri indirime sokan BİM mağazaları tarafından bu hafta hangi ürünlerde indirim yapıldığı merak edildi. 2vesoruları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Kaliteli ürünleri uygun fiyata satan BİM ‘in yayınlayacağı katalog ilgiyle takip edildi.veiçin haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.birçok müşteri tarafından ilgiyle takip ediliyordu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer adlı. Birçok kişi yapılacak indirimler hakkında araştırmalara başladı. İşte birçok kişi tarafından merak edilen BİM aktüel ürünler kataloğu;Seğmen Sivas ve Bingöl Balı 460 gr 26,90 TLDost Tuzsuz Topak Tereyağı 500 gr 39,90 TLKerem Labne 3x180 gr 29,90 TLTeksüt Tost Peyniri 600 gr 37,90 TLİlkgün Reçel 380 gr 9,90 TLÖzkaleli Zile Pekmez 300 gr 15,90 TLSek Rulo Kaymak 150 gr 16,50 TLSek Protein Süt 330 ml 9,90 TLSek Protein Süt 330 ml 9,90 TLPolonez Hindi Füme 200 gr 14,90 TLMarmara Birlik Siyah Zeytin 1400 gr 39,90 TLMaret Dana Kangal Sucuk 200 gr 17,90 TLSultan Pastırma 100 gr 21,90 TLCupido Yaprak Buğday ve Mısır Gevreği 1000 gr 29,90 TLDost Laktozsuz Yoğurt 750 gr 11,90 TLKelly's Anadolu Meyveleri Müsli 275 gr 13,90 TLPek Gurme Mantı 400 gr 16,90 TLBeşler- Bi'Doyum Dana Dürüm Döner 170 gr 12,90 TLSuperfresh İnce Hamur Pizza 4x145 gr 26,90 TLSuperfresh Pizza Tost 2x125 gr 14,90 TLTat Ketçap 650 gr + Mayonez 560 gr 23,90 TLTat Mısır 400 gr + Meksika Fasulyesi 410 gr 19,90 TLEker Gurme Sütlü Tatlı Çeşitleri 125 gr 5,90 TLSek Quark Meyveli Yoğurt 140 gr 7,90 TLDost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 39,90 TLMezzemarin Sardalya ve İstavrit 500 gr 18,90 TLCp Piliç Tenders 225 gr 15,90 TLDost Kefir 1 Litre 10,90 TLLezita Piliç Kasap Köfte 700 gr 22,90 TLKültür Mantarı 400 gr 8,90 TLPek Elmalı Rulo Börek 500 gr 14,90 TLDoğanay Nar Ekşi Sosu 750 ml 12,90 TLTürkşeker Biber Salçası 690 gr 9,90 TLSofra Değirmen Deniz Tuzu Çeşitleri 13,90 TLEfor Platinum Siyah Çay 1 Kg 32,90 TLTirebolu Fincan Poşet Çay 25'li 9,50 TLDoğadan Probiyotikli Yeşil Çay 14'lü 12,90 TLGreenwood Meyveli Kış Çayı 130 gr 17,90 TLGreenwood Ihlamur 50 gr 13,50 TLHerby Bitki Çayı 20'li 14,90 TLBerk Jumbo Demlik Poşet Siyah Çay 40x5 gr 13,90 TLDoğadan Fonksiyonel Bitki Çayı 18'li 8,90 TLLipton Bitki Çayı 20'li 7,90 TLSimbat Jumbo Antep Fıstığı 300 gr 44,90 TLSimbat Çıtır Kaplamalı Cips Fıstık 200 gr 6,90 TLSimbat Tuzlu Kavrulmuş Fındık 400 gr 32,90 TLPatito Patates Cipsi 200 gr 8,50 TLHünnap Keçiboynuzu Özü 640 gr 28,90 TLSek Sıcak Çikolata 500 ml 13,90 TLPatito Tuzlu Karamelli Kaşık Cips 90 gr 6,90 TLParty Mısır Cipsi 130 gr 5,75 TLSeyidoğlu Tahin 1 Kg 49,90 TLMixim Kalp Şeklinde Tereyağlı Kurabiye 280 gr 17,90 TLÇaylı Selanik Gevreği 125 gr 14,90 TLWafer Master Kremalı İnce Gofret 200 gr 13,90 TLBiscolata Mood Çikolatalı Krema Dolgulu Bisküvi 125 gr 11,90 TLLuppo Portakallı Bitter Çikolata Kaplı Sandviç Kek 182 gr 9,50 TLKahve Dünyası Fındık Kreması 350 gr 39,90 TLBuono Beyoğlu Çikolatası 30 gr 3,90 TLBuono Çikolata Bombası 35 gr 12,90 TLBuono Gusto Çikolata Kaplı Bademli Draje 60 gr 9,90 TLDankek Meyveli Kek 200 gr 9,90 TLRocher Patiswiss Antep Fıstıklı Çikolatalı 80 gr 14,90 TLPatiswiss Antep Fıstıklı Beyaz Çikolatalı Kurutulmuş Çilek Draje 80 gr 16,90 TLFamilia 3 Katlı Kağıt Havlu 6'lı 19,90 TLFamilia 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 8'li 19,90 TL