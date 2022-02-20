20 Şubat Hava Durumu Nasıl? Bu Hafta Hava Nasıl Olacak?

Hava Sıcaklıkları Ne Zaman Artacak?



20 Şubat Hava Durumu



Pazar günü dışarıda güzel ve keyifli bir gün geçirmek isteyenler hava durumu hakkında araştırmalara başladı. Son günlerde ülke genelinde yağışlı havaların etkili olması sebebiyle 20 Şubat günü için havanın nasıl olacağı merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip edildi.ve konu hakkında detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Hava sıcaklıklarının ne zaman artacağı birçok kişi tarafından merak ediliyor. En sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Bu nedenle Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar ilgiyle takip edildi. Yurdun iç kesimlerinde karla karışık yağmur beklendiği belirtildi. İstanbul’da ise aralıklı olarak yağmur yağışının etkili olabileceği aktarıldı.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 20 Şubat hava nasıl olacak sorusu yer aldı. Pazar günü dışarıda plan yapanlar konuyla ilgili gelecek açıklamaları yakından takip etti. İşte illere göre hava durumu;EDİRNE °C, 15°CParçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 13°CParçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 12°CParçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTEKİRDAĞ °C, 13°CParçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıA.KARAHİSAR -2°C, 11°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 4°C, 19°CParçalı ve az bulutluİZMİR 8°C, 18°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 3°C, 16°CParçalı ve az bulutluADANA 7°C, 20°CParçalı ve az bulutluANTALYA 9°C, 20°CParçalı ve az bulutluHATAY 7°C, 19°CParçalı ve az bulutluISPARTA 0°C, 15°CParçalı ve az bulutluANKARA 0°C, 11°CParçalı bulutluESKİŞEHİR -2°C, 12°CParçalı bulutluKAYSERİ -4°C, 9°CParçalı bulutluKONYA -2°C, 11°CParçalı bulutluBOLU -1°C, 11°CAz bulutluDÜZCE 2°C, 16°CAz bulutluKASTAMONU -3°C, 12°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 5°C, 15°CAz bulutluRİZE 5°C, 11°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN 6°C, 16°CParçalı ve çok bulutluTOKAT 1°C, 13°CParçalı ve çok bulutluTRABZON 6°C, 10°CParçalı ve çok bulutluERZURUM -9°C, 5°CParçalı bulutlu, yarın (Pazar) az bulutluHAKKARİ -2°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlıMALATYA -1°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) az bulutluVAN -3°C, 5°CParçalı bulutluDİYARBAKIR 3°C, 16°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 5°C, 17°CParçalı ve az bulutluMARDİN 5°C, 15°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 8°C, 20°CParçalı ve az bulutlu