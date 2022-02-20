20 Şubat Hava Durumu Nasıl? Bu Hafta Hava Nasıl Olacak?
20 Şubat hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Pazar günü dışarıda plan yapanlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 20 Şubat hava durumu nasıl? Hava sıcaklıkları artacak mı? Bugün hava nasıl olacak? İşte merak edilenler...
Pazar günü dışarıda güzel ve keyifli bir gün geçirmek isteyenler hava durumu hakkında araştırmalara başladı. Son günlerde ülke genelinde yağışlı havaların etkili olması sebebiyle 20 Şubat günü için havanın nasıl olacağı merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 20 Şubat hava durumu nasıl ve bu hafta hava nasıl olacak soruları yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip edildi. 20 Şubat hava durumu ve konu hakkında detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
Hava Sıcaklıkları Ne Zaman Artacak?
Hava sıcaklıklarının ne zaman artacağı birçok kişi tarafından merak ediliyor. En sık aratılanlar arasında hava sıcaklıkları ne zaman artacak sorusu yer aldı. Bu nedenle Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar ilgiyle takip edildi. Yurdun iç kesimlerinde karla karışık yağmur beklendiği belirtildi. İstanbul’da ise aralıklı olarak yağmur yağışının etkili olabileceği aktarıldı.
20 Şubat Hava Durumu
20 Şubat hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 20 Şubat hava nasıl olacak sorusu yer aldı. Pazar günü dışarıda plan yapanlar konuyla ilgili gelecek açıklamaları yakından takip etti. İşte illere göre hava durumu;
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR -2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 8°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 0°C, 11°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR -2°C, 12°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ -4°C, 9°C
Parçalı bulutlu
KONYA -2°C, 11°C
Parçalı bulutlu
BOLU -1°C, 11°C
Az bulutlu
DÜZCE 2°C, 16°C
Az bulutlu
KASTAMONU -3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 5°C, 15°C
Az bulutlu
RİZE 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM -9°C, 5°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) az bulutlu
HAKKARİ -2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
MALATYA -1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) az bulutlu
VAN -3°C, 5°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu