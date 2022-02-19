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Otomobil almayı düşünenler dikkat! 30 yılın en durgun dönemi...

Sıfır araçlarda yaşanan tedarik sıkıntısı dolayısıyla fiyatları tavan yapan ikinci el araçlar, son aylarda dolardaki standartla birlikte fiyat istikrarı yakalamasına rağmen son yılların en durgun dönemini geçiriyor.

Ekleme: 19.02.2022 - 11:32 Güncelleme: 19.02.2022 - 11:40 / Editör: Ozge Selin
Otomobil almayı düşünenler dikkat! 30 yılın en durgun dönemi...

Pandemi dolayısıyla sıfır araçlarda yaşanan tedarik sıkıntısı dolayısıyla fiyatları tavan yapan ikinci el araçlar, son aylarda dövizin belli bir seviyede kalmasıyla birlikte fiyat istikrarı yakaladı.

Galerici esnafı buna rağmen 2. El araç piyasasının son yılların en durgun dönemini geçirdiğini ifade ediyor.

Galericiler, bu durumu kredi faizlerindeki yüksekliğe bağlıyor.

'Daha önce böyle bir durgunluk görmedim'

26 yıldır galericilik yapan Turgay Gümüş, “26 yıldır bu işi yapıyorum. Daha önce böyle bir durgunluk görmedim. Bu sene piyasa çok durgun geçiyor. Sebebi ise ekonomideki durağanlık...

'ARAÇ KREDİLERİ ÇOK PAHALI'

Şimdi yaklaşık 2,5 aydır bir müşteri gelmedi. Bunun sebebi hem ekonomik hem de kredilere erişim zor olmasıdır. Kredi alabilen vatandaşlarda faizlerin yüksek olduğundan şikayet ederek araç kredisine girmiyor...

'ARAÇ FİYATLARI DÜŞTÜ'

Araba fiyatları önceden çok yükseliyordu. Ama son aylarda doların ateşi düştü araç fiyatları da düştü. En azından belli bir standart yakaladı...

Şimdi parası olan için 2. El araç almak karlı olur. Yaza doğru bu fiyatlara araç bulamazlar” dedi.
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