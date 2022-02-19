ÖSYM ile 2022 (İngilizce) e-YDS 2 sonuçları açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 19 Şubat 2022 Cumartesi günü uygulanan e-YDS 2 sonuçları adayların erişimine açıldı. İngilizce dilinde yapılan sınava girenler e-YDS 2 sonuç sorgulama sayfasına erişmek isteyenler "e-YDS 2 sonuçları öğrenme ekranı ve temel soru kitapçığı" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan e-YDS 2 sonuçları öğrenme ekranı ve temel soru kitapçığı detayları ve tüm bilgiler.

e-YDS 2 sonuçları (İngilizce) ÖSYM tarafından sınava giren adayların erişimine açıldı. Sınava girerek İngilizce dilindeki bilgisini belgelemek isteyenler 19 Şubat e-YDS 2 sonuç sorgulama sayfası ile ilgili olarak 'e-YDS 2 sonuçları öğrenme ekranı ve temel soru kitapçığı' şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.2022 e-YDS 2 sonuçları sorgulama ekranı ve soru kitapçığı ve cevap anahtarı detayları şöyle;ÖSYM resmi internet sitesinde sonuçların açıklanmasına ilişkin şu bilgiler verildi;2022-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2022/2 İngilizce) : Sonuçları Açıklandı19 Şubat 2022 tarihinde uygulanan 2022-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2022/2 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, sınav sonuçlarını, 19 Şubat 2022 tarihinde saat 18.20'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.