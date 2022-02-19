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ÖSYM ile 2022 (İngilizce) e-YDS 2 sonuçları açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 19 Şubat 2022 Cumartesi günü uygulanan e-YDS 2 sonuçları adayların erişimine açıldı. İngilizce dilinde yapılan sınava girenler e-YDS 2 sonuç sorgulama sayfasına erişmek isteyenler "e-YDS 2 sonuçları öğrenme ekranı ve temel soru kitapçığı" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan e-YDS 2 sonuçları öğrenme ekranı ve temel soru kitapçığı detayları ve tüm bilgiler.

Ekleme: 19.02.2022 - 19:37 Güncelleme: 19.02.2022 - 19:46 / Editör: Ozge Selin
ÖSYM ile 2022 (İngilizce) e-YDS 2 sonuçları açıklandı!
e-YDS 2 sonuçları (İngilizce) ÖSYM tarafından sınava giren adayların erişimine açıldı. Sınava girerek İngilizce dilindeki bilgisini belgelemek isteyenler 19 Şubat e-YDS 2 sonuç sorgulama sayfası ile ilgili olarak 'e-YDS 2 sonuçları öğrenme ekranı ve temel soru kitapçığı' şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

E-YDS 2 SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI VE TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

2022 e-YDS 2 sonuçları sorgulama ekranı ve soru kitapçığı ve cevap anahtarı detayları şöyle;

ÖSYM resmi internet sitesinde sonuçların açıklanmasına ilişkin şu bilgiler verildi;

2022-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2022/2 İngilizce) : Sonuçları Açıklandı

19 Şubat 2022 tarihinde uygulanan 2022-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2022/2 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarını, 19 Şubat 2022 tarihinde saat 18.20'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

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