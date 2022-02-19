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Halil Falyalı cinayetinde yeni iddialar! Suikastın düğümlerini çözdü...

KKTC'de 8 Şubat'ta şoförü ile birlikte suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı suikastında yeni iddialar ortaya çıktı. Falyalı'nın otelden evine gideceği saati dahi bilen saldırganların günler öncesinden plan yaptığı ve saldırı için iki farklı güzergâhta pusu kurduğu bildirildi. A ve B planları hazırlayan saldırganların, olayın gerçekleştiği A noktasında üç araç, diğer noktada ise tek araçla beklediği belirlendi.

Halil Falyalı cinayetinde yeni iddialar! Suikastın düğümlerini çözdü...
Ekleme: 19.02.2022 - 09:23 Güncelleme: 19.02.2022 - 17:16 / Editör: Ozge Selin
Halil Falyalı cinayetinde yeni iddialar! Suikastın düğümlerini çözdü...
Olay yerinden kaçan araçların izini süren polis, şüphelilerden birinin olay yeri yakınında bir otele gittiğini ve çöpe bir şey attığını tespit etti. Çöpte ele geçirilen eldivenlerden barut izi çıktı. Eldivenleri atan kişinin Ömer T. olduğu aktarıldı. Ömer T.'nin gözaltına alınmasıyla suikastın düğümleri çözüldü.

Ömer T.'nin saldırı öncesinde Mustafa Söylemez ile görüştüğü, saldırı sonrasında Söylemez'in gece 03.00 uçağı ile Türkiye'ye döndüğü iddia edildi. 'Söylemez'in havalimanına gittiği araç' olduğu öne sürülen otomobilde de el freni üzerinde bir eldiven, eldivende barut izi ele geçirildi. KKTC Polisi, Söylemez'e ait olduğu değerlendiren eldiveni Türkiye'ye gönderdi. Elbiseler, eldivenler ve silahlardan alınacak DNA örnekleri şüphelilerin DNA örnekleriyle karşılaştırılacak.


KKTC polisi, zanlıların tutuklandığını ve zanlı Veysel S'nin gönüllü ifade verdiğini, ifadesinde KKTC'ye Alanya'dan tekne ile yasa dışı yollardan giriş yaptıklarını ve kalmakta oldukları evi Türkiye'de konuyla ile ilgili olarak tutuklanan Mustafa S'nin kiraladığı beyanında bulunduğunu açıkladı


Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesi ile ilgili olarak tutuklanan Yusuf G. ve Ömer T'nin ardından KKTC'ye yasadışı yollardan tekne ile giriş yapan ve yapılan operasyonla tutuklanan zanlılar Veysel S. ve Musa Ç. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TABANCA VE MERMİLER BULUNDU

Mahkemede olayla ilgili bilgi veren Polis Müfettişi Murat Bayram, zanlılar Veysel S. ve Musa Ç'nin 8 Şubat 2022 tarihinde Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'a karşı düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlıların geniş çaplı soruşturma neticesinde Alsancak'ta gerçekleştirilen operasyon sonucunda zanlıların kaldıkları evde tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti. Bayram, zanlıların kaldıkları evde yapılan aramada küvet altında naylon içerisine gizlenmiş 9 mm tabanca ve mermiler bulunduğunu mahkemeye aktardı.

YASADIŞI YOLLARDAN GİRİŞ YATILAR

Polis, Veysel S'nin gönüllü ifade verdiğini belirterek, 'Adaya Alanya'dan tekne ile yasa dışı yollardan giriş yaptıklarını ve kalmakta oldukları evi Türkiye'de olayla ile ilgili olarak tutuklanan Mustafa S'nin kiraladığı beyanında bulundu' dedi. Polis Müfettişi Murat Bayram, zanlıların ayrıca başka şahıslar adına düzenlenmiş sahte ehliyetler ile araç kiraladığını ve ehliyetleri zanlı Musa Ç'nin temin ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

TOPLAM 10 TUTUKLU

Polis Müfettişi Bayram, cinayetle ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, Türkiye ve KKTC Emniyet güçlerinin ortaklaşa olarak konu ile ilgili çalışmalarının sürdüğünü, Türkiye'de olayla bağlantılı 4 kişinin tutuklandığını, KKTC'de de 4 kişinin tutuklandığını ve aranan başka şahısların olduğunu aktardı.

KKTC Yargıcı Hazan Aksun ise, tahkikatın yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalması emrini verdi.

POLİS O TEKNEYİ TESPİT ETTİ

Gelişmelerin ardından Halli Falyalı cinayetinin katillerini Kuzey Kıbrıs'a Alanya'dan götüren teknenin tespit edildiği ve olayla ilgili olarak soruşturmanı devam ettiğini öğrenildi.
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