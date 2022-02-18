Staj Sigortası EYT’de Sayılacak Mı? Sigorta Başlangıcı Staj Sayılır Mı?

Staj Sigortası EYT’de Sayılacak Mı?



Staj Sigortası E-Devlet’te Görünür Mü?

Staj Sigortası Kaç Gün?



EYT’liler için komisyon kurulmasının ardından ortaya atılan iddialara göre staj başlangıcının sigorta başlangıcı olarak kabul edileceği belirtildi. Bu nedenle vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında staj sigortasıvesoruları yer aldı. Birçok kişi tarafından merak edilen konu hakkında araştırmalar hızlandı. Prim gün sayısı dolmasına rağmen yaşı dolmayanlar için çözüm yöntemleri aranmaya devam ediyor. EYT yasasının çıkması için bekleyen vatandaşlar konuyla ilgili gelişmeleri oldukça yakından takip ediyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerekli talimatın verilmesiyle EYT yasası için komisyon kuruldu.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Sitaj sigortasının EYT’de sayılacağı iddiaları günlerdir vatandaşın kafasını karıştırdı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından konuyla ilgili yapılacak açıklama yakından takip edildi. Üniversite döneminde staj yapmış olan EYT’liler "Staj, çıraklık süreleri sigorta başlangıcı kabul edilsin. Borçlanma imkanı sağlansın, bu süreler emekliliğe sayılsın" açıklamasında bulundu. Bu çağrının ardından çoğu kişinin bu şekilde emekli olabileceği belirtildi. Üniversitede ve lisede zorunlu staj yapanlar için yapılan sigorta bu noktada oldukça işe yarıyor. Konuyla ilgili araştırmalar devam ederken Yazar Noyan Doğan’a bu durumun geçerli olup olmayacağı hakkında sorular yöneltildi. Doğan konu kapsamında yaptığı açıklamada “Mevzuat gereği sigortalılık, dolayısıyla da emeklilik için ilk sigortalı olduğunuz tarih önemli. Staj sigorta başlangıcı sayılmıyor, çünkü staj döneminde emeklilik için prim yatmıyor. Dolayısıyla ilk işe girdiğiniz tarihten itibaren emeklilik hesabınızı yapacaksınız. Bu durumda emeklilik için 1995 yılı ilk sigorta başlangıcı sayılacak.” İfadelerini kullandı.Üniversite ve lise yıllarında staj yapan kişilersorularına cevap aramaya başladı. Stajınız zorunluysa ve bunun için sigorta yapıldıysa e-devlet üzerinden stajla ilgili bilgilere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.EYT’liler için detayların merak edilmesinin ardından birçok kişisorusunun cevabını aramaya başladı. Konuyla ilgili olarak EYT komisyonu kurulmasının ardından staj sigortasının EYT’ye sayılacağı belirtildi. Bu nedenle vatandaşlar sigortanın kaç gün yapıldığını merak ediyor. Üniversitede ve lisede zorunlu stajı bulunanlar konuyla ilgili bilgilere e-devlet üzerinden ulaşabilirler. Genellikle staj için yapılan sigorta 30 gün olmaktadır. Kişinin staja başlamasının ardından 3 iş günü içinde sigortasının yapılması zorunlu tutulmaktadır.vesorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.