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PKK'nın 'ikinci Kandil' dediği Kato Dağı'nda Mehmetçik'ten mangal keyfi

Şırnak’ta bir zamanlar teröristlerin sözde ikinci Kandil dedikleri Kato Dağı'nda şimdi güven kareleri yansıyor. Mehmetçik, 3 bin rakımlı askeri üs bölgesinde mangal keyfi yaptı.

PKK'nın 'ikinci Kandil' dediği Kato Dağı'nda Mehmetçik'ten mangal keyfi
Ekleme: 18.02.2022 - 10:02 Güncelleme: 18.02.2022 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
PKK'nın 'ikinci Kandil' dediği Kato Dağı'nda Mehmetçik'ten mangal keyfi
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bir zamanlar PKK'lı teröristlerin kampı olan ve sözde ikinci Kandil dedikleri Kato Jirki Bölgesi Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın koordinesinde, 2015 yılında başlatılan operasyonlar sonucu teröristlerin inlerine girilmiş ve kamyonlar dolusu mühimmat, yaşam malzemesi, gıda çıkarılmış ve imha edilmişti.

Bölge, teröristlerden temizlendikten sonra Siirt, Şırnak, Hakkari üçgeninde bulunan Kato Dağı zirvesinde Tuzluca askeri üs bölgesi kurulmuştu.

PKK'nın 'ikinci Kandil' dediği Kato Dağı'nda Mehmetçik'ten mangal keyfi

ÖNCE TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ, SONRA ÜS BÖLGESİ KURULDU
Kar kalınlığının yer yer 4 metreye kadar çıktığı bölgede kuş uçurtmayan Mehmetçiği ziyaret eden Kaymakam Hasan Uğuz, Cumhuriyet Savcısı Emre Karacan ile beraber mangal yaktı.

Askeri üs bölgesinde incelemelerde bulunan Kaymakam Uğuz, üs bölge sorumlusu komutanlardan bilgi aldı.

PKK'nın 'ikinci Kandil' dediği Kato Dağı'nda Mehmetçik'ten mangal keyfi

BİR DE ÜSTÜNE MANGAL KEYFİ
Akşam yemeğinde Mehmetçiğe eşlik eden Kaymakam Uğuz, vatandaşın güveni ve huzuru için canını ortaya koyan Mehmetçiğe çok teşekkür ettiğini ifade etti.

Uğuz, Kato Dağı'ndaki üs bölgesinde görevli bütün silahlı kuvvetlere çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar dilediğini belirtti.
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