Meteoroloji kar alarmı verdi! O saatlere dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni raporu yayımlandı. Buna göre ülkede yağışlı hava yeniden etkisini göstermeye başlayacak. Cumartesi ve Pazar günleri ise güneşin yeniden yüzünü göstermesi bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde önce yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır.CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Mersin, Doğu Anadolu'nun güneydoğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu yağışlı yağışlar akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerde karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı. İstanbul'da sabah saatlerinde kuzey batı kesimlerinden yağmur başlayacak akşam sona erecek. Yağmur şiddetli su baskınlarına dikkat. Batı Karadeniz'de yağmur gündüz şiddetli su baskınları olabilir. Akşam iç kesimler ve Bolu dolaylarında kar ulaşımı etkileyebilir” dedi.HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-5 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.RÜZGAR: Genellikle güneyli, zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Batı Karadeniz'de (Düzce, Bartın, Zonguldak, Karabük, Bolu, Kastamonu'nun kuzeyi) bugün (Cuma) sabah saatlerinde yağmur şeklinde başlaması beklenen yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur(21-50 kg/m2), iç ve yüksek kesimlerde ise kuvvetli kar (10-25cm) yağışına dönüşeceği ve sebep olabileceği kıyı kesimlerde sel, su baskını, iç kesimlerde tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayı ile beraber ulaşımda aksamalar, dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedirParçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Cuma) sabah saatlerinde kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere, zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) Isparta ve Burdur'un batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.Parçalı, zamanla çok bulutlu, Ankara, Eskişehir, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin bugün (Cuma) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yüksek yerlerde zamanla karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü bulunan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimleri ile Bolu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) Çorum çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) Hakkari ve Bitlis ile Van'ın güney çevrelerinin kar yağışlı, Şırnak'ın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 8İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı 17Adana: Parçalı ve az bulutlu 18Antalya: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 18Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu. Yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 14Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 12Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 0Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 12