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4 yaşındaki Bilge öğle uykusundan uyanamadı! Ölüm sebebi belli oldu...

İstanbul Şişli'de bir anaokulunda 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun ölümüne ilişkin hazırlanan ilk raporda, ölümün zatürreye bağlı, kalp iltihaplanması sonucu gelişen kalp krizi olduğu değerlendirildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Ekleme: 18.02.2022 - 10:39 Güncelleme: 18.02.2022 - 14:53 / Editör: Ozge Selin
4 yaşındaki Bilge öğle uykusundan uyanamadı! Ölüm sebebi belli oldu...Olay, Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde bulunan özel bir anaokulunda geçtiğimiz Salı günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki Bilge A. arkadaşlarıyla birlikte uyku odasına gitti ve uyudu.

Uyku saatinin bitmesinin ardından eğitmeni onu uyandırmak istedi ancak Bilge A. tepki vermedi. Bunun üzerine okul yönetimi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine anaokuluna gelen sağlık ekipleri, 4 yaşındaki çocuğu ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırdı. Bilge A. burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SAVCILIK İNCELEME BAŞLATTI

4 yaşındaki Bilge A.'nın ölümünün şüpheli bulunması üzerine, cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Öte yandan, anaokulu sahibi ve eğitmenleri de ifadeleri alındıktan serbest bırakıldı.

ADLİ TIP ÖN RAPORU AÇIKLANDI

Anaokulunda uyurken hayatını kaybettiği belirlenen 4 yaşındaki Bilge A.'nın Adli Tıp'taki ön raporu açıklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bilge A.'nın ölüm nedeninin zatürreye bağlı, kalp iltihaplanması sonucu gelişen kalp krizi olduğu değerlendirildi.

Kesin ölüm nedeni ise asıl raporun tamamlanmasıyla ortaya çıkacak.

Küçük kızın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Soruşturma sürüyor.

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