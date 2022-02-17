Şubat 2022 Merkez Bankası Toplantısı Ne Zaman? Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu yer aldı. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası toplantısı ne zaman? İşte detaylar...
Merkez Bankası faiz kararı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak ve Merkez Bankası toplantısı ne zaman soruları yer alıyor. Ocak ayında yılın ilk faiz toplantısının gerçekleşmesiyle PPK tarafından alınan kararla faiz sabit tutuldu. 2022 Şubat ayıyla beraber faiz kararında nasıl bir değişiklik olacağı hakkında tahminler yürütülüyor. 2022 Şubat Merkez Bankası toplantısı ne zaman ve 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Şubat 2022 Merkez Bankası Toplantısı Ne Zaman?
Şubat 2022 Merkez Bankası toplantısı vatandaşlar tarafından odlukça aratıldı. Ocak ayında yapılan toplantının ardından sabit tutulan faiz oranının değişiklik gösterip göstermeyeceği merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Şubat 2022 Merkez Bankası toplantısı ne zaman sorusu yer aldı. 17 Şubat Perşembe günü Şahap Kavcıoğlu liderliğinde Merkez Bankası Toplantısı gerçekleştirilecek. Saat 14.00’de başlayacak toplantının ardından faiz kararı vatandaşlara açıklanacak. Şahap Kavcıoğlu sık sık hedeflerinin enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak ve enflasyonu yüzde 5’e düşürmek odluğunu belirtiyor.
Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Olacak?
Merkez Bankası faiz kararı bugün itibariyle oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Merkez Bankası faiz kararı ne olacak sorusu yer aldı. Merkez Bankası faiz kararı için uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar da ilgiyle takip edildi. Tera Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan konuyla ilgili olarak Enflasyonda gerçekleşmekte olan yükselişi izlemekle ve önümüzdeki aylarda da yüksek fiyat artışı baskısını beklemekle beraber, oluşturulan yeni ekonomi perspektifi çerçevesinde Merkez bankasından buna karşı herhangi bir aksiyon alınmasını beklemeyiz. Bu kapsamda, enflasyondan gelen tehdidin para politikası kanadında görmezden gelinerek, daha çok mali politika kapsamındaki önlemlerle ele alınacağını değerlendiriyoruz. Yarın gerçekleşecek olan Merkez bankası toplantısında da faiz oranlarının sabit tutulmasını öngörüyoruz.” açıklamasında bulunarak faiz kararının sabit tutulacağını belirtti. Yapılan anketlerin çoğunda da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın toplantı sonrası açıklayacağı kararın faizin sabit tutulacağı belirtildi.
2022 Merkez Bankası Toplantı Takvimi
2022 Merkez Bankası toplantı takvimi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. TCMB tarafından alınacak kararları ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenle faiz kararının açıklandığı toplantılar sık sık aratıldı. İşte 2022 Merkez Bankası toplantı takvimi;
17 Mart 2022
14 Nisan 2022
26 Mayıs 2022
23 Haziran 2022
21 Temmuz 2022
18 Ağustos 2022
22 Eylül 2022
20 Ekim 2022
24 Kasım 2022
22 Aralık 2022
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