Maske Zorunluluğu Kalktı Mı? Maskeler Ne Zaman Çıkarılacak?

Maske Zorunluğu Kalktı Mı?



Hangi Ülkelerde Maske Zorunluluğu Kalktı?



Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler arasında maske kullanımı da yer alıyordu. Alınan bu tedbirle ülkemiz de dahil olmak üzere birçok yerde maske kullanımı zorunluydu. Son zamanlarda artan vaka sayıları nedeniyle alınan önlemler ve tedbirler hakkında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Aşılamanın artması ve birçok ülkede maske zorunluluğunun kaldırılmasıyla vatandaşlar ülkemizde de bu durumun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini merak etti. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaların ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Maske zorunluğunun kaldırılmasını isteyen binlerce kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Birçok kişi tarafından merak edilen konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılacak açıklamalar ilgiyle takip edildi. Konuyla ilgili olarak gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Koca "Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz." ifadelerini kullandı. Ayrıca vaka sayılarıyla ilgili bir düşüş beklediğini belirterek “Omicron varyantına bağlı vaka sayılarının önümüzdeki haftadan itibaren düşüşe geçeceğini söyledi. Vaka sayısı geçen hafta sonu itibarıyla pikini yapmış oldu. Önümüzdeki hafta daha aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Hastaneye yatışlar yüzde 28-30 kadar azaldı. Yoğun bakıma yatış da yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin düşeceğini düşünüyoruz.” Sözlerini ekledi. Aşılarla ilgili olarak ise devlet hastanelerinin tümünde TURKOVAC aşısının kullanıma açılacağı belirtildi. Bakan Koca "Gelecek haftadan itibaren sadece eğitim-araştırma veya şehir hastaneleri değil, ilçeler de dahil olmak üzere her devlet hastanesinde uygulanmaya başlayacak. Martta da omicron varyantına yönelik TURKOVAC aşısını tamamlamayı düşünüyoruz." sözleriyle aşının iki hafta içerisinde aile hekimlerine de dağıtılacağını aktardı.Maske zorunluluğunun kaldırılıp kaldırılmayacağı ile ilgili tartışmalar devam ederken vatandaşlar konu hakkındasorusuna cevap aramaya başladı. Bu nedenle birçok kişi ülkelerde alınan kararları merak ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Şubat tarihinde kalabalık olmayan yerlerde maske kullanımı zorunluluğunun kaldırılacağı belirtildi. New York ise dün itibariyle kapalı alanlardaki maske zorunluluğunu kaldırdı. Fakat otobüslerde, hastanelerde ve okullarda bu zorunluluğun devam edeceği belirtildi. New Jersey, California, Connecticut, Delaware ve Oregon eyaletleri de maske kullanımını kapalı alanlarda sonlandırdı.