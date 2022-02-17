İBB Meclisi'nde işçiye zam teklifi CHP ve İYİ Parti tarafından reddedildi!

İBB AK Parti Grubu tarafından meclise getirilen, “İBB personellerinin toplu iş sözleşmeleri yapılana kadar hak kaybı yaşamamaları için personellere en az %50 zam yapılması teklifi”, İBB CHP ve İYİ Parti grupları tarafından reddedildi. Söz konusu teklif tekrar sunularak İBB Meclisi'ndeki AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi.

İBB AK Parti Grubu tarafından İBB Meclisi'ne, 'İBB personellerinin toplu iş sözleşmeleri yapılana kadar hak kaybı yaşamamaları için personellere en az %50 zam yapılması teklifi' getirildi.Söz konusu teklif İBB CHP ve İYİ Parti grupları tarafından reddedildi.Olayın ardından teklifin tekrardan değerlendirilmesiyle AK Parti ve MHP'nin oylarıyla Meclisten geçti.İBB AK Parti Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar teklifi reddeden CHP ve İYİ Parti üyelerine tepki gösterdi. Kaynar, 'Sosyal demokratların içine düştüğü hali görüyor musunuz? İşçiye yüzde 50 zammı nasıl teklif edersiniz diye feveran ediyorlar. Hani siz işçinin, emeğin yanındaydınız.' dedi.