EKPSS Sonuçları Açıklandı Mı? EKPSS Sonuçları Kurası Başladı Mı?

EKPSS Sonuçları Açıklandı Mı?



Kura İle Yerleştirme Nasıl Yapılacak?



EKPSS sonuçları adaylar tarafından ilgiyle takip ediliyordu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Birçok aday tarafından ilgiyle takip edilen konu hakkında ÖSYM tarafından yapılacak açıklama merak ediliyordu. Tercihlerin Ocak ayında alınmasıyla tercih sonuçları cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacaktı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Adaylar tarafından en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyordu. ÖSYM tarafından yapılacak açıklama ilgiyle takip edilirken bugün itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan kura çekilişiyle tercih sonuçları açıklandı. 05-14 2022 tarihleri arsında tercihlerin alınmasının ardından ÖSYM’nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada “ 05 - 14 Ocak 2022 tarihleri arasında yayımlanan 2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunda belirtilen kurallara göre Kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 17 Şubat 2022 tarihinde saat 12.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. “ ifadeleri kullanılmıştı. 17 Şubat tarihinin gelmesiyle adaylar tercih sonuçlarını öğrendi.EKPSS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tarafından en merak edilen sorulardan biri desorusu oldu. Adaylar Ocak ayında tercih işlemlerini tamamlamasının ardından sonuçların açıklanacağı günü iple çekiyordu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ” Kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek, bunlardan herhangi birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.6.2 657 sayılı Kanunun 36 nci maddesine göre 11 inci dereceli kadrolar için ilkokul mezunları kura ile yerleştirme tercihinde bulunamayacak, tercihte bulunsalar dahi bu tercihleri dikkate alınmayacaktır. 657 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre öncelik eğitim durumu itibariyle ilköğretim/ortaokul mezunlarına verilecektir. İlköğretim/ortaokul mezunu adaylardan kura ile çekilen aday, boş kadro bulunan tercihleri arasından en üst sıradakine yerleştirilecektir. Tercihleri arasında boş kadro bulunmayan aday yerleştirilemeyecektir. Kurada çekilen aday, işlemi gerçekleştirildikten sonra kura listesinden çıkarılacak ve kuraya kalan adaylar ile devam edilecektir. Kura işlemi tercih edilen tüm kadrolara yerleştirme yapılıncaya kadar devam edecektir. İlköğretim/ortaokul mezunlarının kura ile yerleştirme işlemi sonrasında boş kalan kadrolara ilkokul mezunları aynı şekilde kura ile yerleştirilecektir.” İfadeleri kullanıldı.vesorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.