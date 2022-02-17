CHP'li Gemlik Belediyesi vatandaşı perişan ediyor. Duvarlar çöktü aylardır çalışma yapan yok...

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, sahil şeridindeki duvar ve beton bloklar dalgalar nedeniyle çöktü.Kötü görüntü ve teklikeli durum nedeniyle vatandaşlar, CİMER üzerinden yetkililerden yardım istedi.Söz konusu başvuru incelendi ve Bursa Valiliği üzerinden Gemlik Belediyesi'ne iletildi.Belediye, başvuruya 22 Eylül 2021'de yazılı bir cevap yazarak konunun incelendiği ve iş planına alındığını bildirdi.Tüm bu sürecin ardından üzerinden aylar geçmesine rağmen bölgede herhangi bir çalışma başlatılmadı.Şikayetlerin adresine ulaştığından haberdar olan Gemik halkı ise programa alınamasına rağmen yetkililerin duruma müdahale etmemesine tepki gösterdi.Gemlikliler, yaşanan olumsuzlukların ortadan kaldırılması için yetkililerden yardım bekliyor.