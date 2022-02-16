Başkan Erdoğan doğal gaz desteğinin detaylarını anlattı! Doğal gaz yardımı ne zaman?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, art arda müjdeli haberleri duyurduğu konuşmasında doğal gaz desteği ile ilgili de konuştu.'Gelen faturalar elbette yüksek' diyen Başkan Erdoğan, 'Türkiye en uygun tarifeli elektrik ve doğal gaz veren ülkelerin başında gelmektedir. 165 milyar liralık sübvansiyon yaptık. Yıl başı itibarıyla tarifelerdeki düzenlemeye rağmen, haneleri desteklemeye devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı.'Daha önce sözünü verdiğimiz doğal gaz tüketim desteğiyle ilgili hazırlıklar da tamamlandı.' diyen Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:'Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğal gaz desteği sağlayacağız.'Başkan Erdoğan, kronik hastaların ve yaşam destek cihazına bağlı olarak hayatını sürdüren kişilerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacağını sözlerine ekledi.Bu destek için başvuruların 81 ilde cuma günü başlayacağını duyuran Erdoğan, elektrik desteğinde de halen 2,1 milyon hane olan kapsamını 4 milyon haneye çıkartacaklarını açıkladı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabileceğini belirtmişti.Doğal gaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren Yanık, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirmişti.Bakan Derya Yanık, sözlerine şöyle devam etmişti:'Kişi faturasını götürerek PTT'deki hakkıyla ödemesini almış olacak. Rakamlar da hemen hemen ortaya çıktı. Isıl haritaya göre değişen şekilde hane başına ödeme yapılacak çünkü, Erzurum'daki bir kişinin ısınma gideriyle Ege'deki bir kişinin ısınma ihtiyacı aynı değil. O nedenle arkadaşlarımız bir ısıl harita çalıştı. Bu tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma. Buna göre hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında bir destek sağlanacak. İki eşit taksitte yapacağız bu ödemeleri, mart ve ekim aylarında. Kömür yardımı da hemen hemen buna benzerdi.'