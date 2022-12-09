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Mevlüt Çavuşoğlu: Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var

Bakan Çavuşoğlu, kıta ülkelerine 15 Temmuz hatırlatması yaptı ve ortak mücadele çağrısında bulundu.

Ekleme: 9.12.2022 - 14:08 Güncelleme: 9.12.2022 - 14:11 / Editör: Ozge Selin
Mevlüt Çavuşoğlu: Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uluslararası ilişkiler ve Almanya'daki darbe planı iddialarını değerlendirdi.

Bakan Çavuşoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) düzenlenen 'Türkiye'nin Girişimci ve İnsani Dış Politikası' konulu konferansa katıldı.

Buradaki konuşmasında girişimci ve insani dış politikası için sahada ve masada güçlü olunması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politikada 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesini benimsediğini dile getirdi.

'Uluslararası ilişkiler hızlı değişimden geçiyor'
Çavuşoğlu, İTÜ'nün çok sayıda cumhurbaşkanı, lider ve başbakan yetiştirdiğine işaret ederek dünyanın değişim çağında olduğunu ve teknolojide hızlı bir değişimin yaşandığını belirtti.

Uluslararası ilişkilerin ve gündemin hızlı bir değişimden geçtiğini vurgulayan Çavuşoğlu, bu değişimlere ayak uydurulması gerektiğini ifade etti.

'Gece gündüz çalışıyoruz'
Çavuşoğlu, 'Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gece gündüz çalışıyoruz. Bu vizyon, geçicilik çağında kalıcı eser bırakmak manifestosudur.' diyerek bu vizyonun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni nesillere kalkınma ve refah yolunda adımlarını tamamlamış bir Türkiye bırakmayı hedeflediğini kaydetti.

'Böyle bir dönemde 'Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var' diyoruz'
Sözü Almanya'daki darbe planına yönelik operasyonlara getiren Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

'İnşallah Avrupa ülkeleri de bizim 15 Temmuz 2016'da yaşadığımızı, geçmişte yaşadığımız darbe ve terör saldırılarını da hatırlar ve bunlarla ortak mücadeleyi yapmamız gerektiğini anlar. Biz böyle bir dönemde 'Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var' diyoruz.'

'Asya'nın yükselişi tesadüf değil'
Öte yandan Çavuşoğlu, Asya'nın son dönemdeki yükselişinin kesinlikle bir tesadüf olmadığının altını çizdi.

Sao Tome ve Principe Başbakanı Patrice Trovoada ile geçen hafta telefonda görüştüğünü aktaran Çavuşoğlu, Trovoada'nun Osmanlı tarihi okuyup Müslüman olmuş bir kişi ve 'ülkedeki tek Müslüman siyasetçi' olduğunu söyledi.

'Esir takası, Türkiye'nin arabuluculuğu sayesinde oldu'
Çavuşoğlu, Türkiye'nin arabuluculuk konusunda bir marka haline geldiğini vurgulayarak Türkiye'nin farklı coğrafyalarda da bu rolü üstlendiğini dile getirdi.

'Türkiye olmasaydı, tahıl anlaşması olabilir miydi? BM Genel Sekreteri, neden benim göreve geldiğimden günden bu yana elde ettiğim en büyük başarı dedi? Esir takası da Türkiye'nin arabuluculuğu sayesinde oldu.' ifadesini kullanan Çavuşoğlu, Türkiye'nin arabuluculuğu sayesinde birçok netice alındığını vurguladı.

''Türkiye bizim yanımızda olur' anlayışı güçleniyor'
AA'nın haberine göre, Çavuşoğlu, ulaştırma ve enerji koridorlarında bağlantılar kurduklarını, modern İpek Yolu'nu tekrar inşa ettiklerini, Orta Koridor'u canlandırdıklarını söyledi.

Karabağ Zaferi'nin ardından Türk dünyasının önüne yeni imkanlar çıktığına dikkati çeken Çavuşoğlu, 'Türk dünyasının kendine olan güveninin de her geçen gün arttığını görüyoruz. Karabağ Zaferi'nden sonra bir şey olsa 'Türkiye bizim yanımızda olur' anlayışı güçleniyor.' değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Semerkant zirvesinde KKTC'nin gözlemci olmasının önemli bir gelişme olduğuna değindi.

Dijital diplomasi sayesinde teknolojinin dönüştürücü etkisinden yararlandıklarını belirten Çavuşoğlu, konsolosluk hizmetlerinde de yapay zekadan yararlandıklarını dile getirdi.
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