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Datça açıklarında 4 .1 büyüklüğünde deprem...

Son dakika haberi: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 14 kilometre altında gerçekleşti.

Ekleme: 9.12.2022 - 21:59 Güncelleme: 9.12.2022 - 22:12 / Editör: Ozge Selin
Datça açıklarında 4 .1 büyüklüğünde deprem...Son dakika haberine göre; Datça açıkları 4.1 büyüklüğündeki deprem ile sallandı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssünün Datça'ya olan uzaklığı 97 kilometre.

Saat 21.44 sıralarında meydana gelen depreme ilişkin olumsuz bir ihbarla bulunulmadı.



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