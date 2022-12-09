Datça açıklarında 4 .1 büyüklüğünde deprem...

Son dakika haberine göre; Datça açıkları 4.1 büyüklüğündeki deprem ile sallandı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssünün Datça'ya olan uzaklığı 97 kilometre.Saat 21.44 sıralarında meydana gelen depreme ilişkin olumsuz bir ihbarla bulunulmadı.