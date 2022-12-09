Datça açıklarında 4 .1 büyüklüğünde deprem...
Son dakika haberi: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 14 kilometre altında gerçekleşti.
Son dakika haberine göre; Datça açıkları 4.1 büyüklüğündeki deprem ile sallandı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssünün Datça'ya olan uzaklığı 97 kilometre.
Saat 21.44 sıralarında meydana gelen depreme ilişkin olumsuz bir ihbarla bulunulmadı.
Saat 21.44 sıralarında meydana gelen depreme ilişkin olumsuz bir ihbarla bulunulmadı.