Çin basını Türkiye'nin bu başarısını konuşuyor: 'Çığır açtılar'

Türkiye'nin yerli savunma sanayii alanında imza attığı başarılar, Çin ordusunun da yakın takibinde. Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) resmi yayın organı PLA Daily, savaş gemileri ve savunma sistemleri alanında imza atılan başarıları, sayfalarına taşıdı. Makalede, 'Dünya Kupası'nda Katar'ın özel misafiri' olarak nitelendirilen Türk Donanması'na ait Burgazada fırkateyninin, birçok Ortadoğu ülkesince tanındığı belirtildi. Türkiye'nin MİLGEM projesi, kapsamında üretilen ADA sınıfı üçüncü gemisi Burgazada'nın, 2018 yılında İstanbul Tersanesi'nden suya inerek görevine başladığı hatırlatıldı.Makalede, ABD Kongresi'nin 1974'te, Kıbrıs Barış Harekatı'nın başlamasıyla Türkiye'yi şaşırtacak bir karar aldığını ve ülkeye silah ambargosu uyguladığı hatırlatıldı. Ambargo nedeniyle, ABD yapımı 10'dan fazla muhribi teslim alamayan ve filosu gelişmiş savaş gemilerinden yoksun olan Türkiye'nin, utanç verici bir durumla karşı karşıya kaldığı ifade edildi. Ambargonun, doğrudan ve dolaylı milyarlarca dolar ekonomik kayba yol açtığı belirtildi. O günlerden ders alan Türkiye'nin, kendi gücüyle savaş gemisi üretmek için harekete geçtiği belirtildi. Milli Gemi projesi MİLGEM'in başlamasıyla, Türk gemi inşa sanayiinin kendi gücüne dayanarak gemi inşası yolunda başarıyla ilerlediği ve dünyada gemi inşası sahnesindeki bir izleyiciden katılımcıya dönüştüğü ifade edildi. Hükümetin, 2004 yılında MİLGEM'i yeniden planlayarak 1,5 milyar dolar yatırım yaptığı belirtilirken, yerli bir modern savaş gemisi inşa edilmesi kararı alındığı ve dört yıl sonra, Heybeliada'nın suya inerek dünyayı şaşırttığı vurgulandı.Türkiye'nin, inovasyonun temellerini attığı, 50'nin üzerinde bilimsel araştırma enstitüsü ile iş birliği yaptığı ve tasarım ekipleriyle çalışarak üretim hatları inşa ettiğine dikkat çekildi. PLA Daily makalesinde, Türkiye'nin sadece savaş gemisi ihtiyacını karşılamadığı, ayrıca bu alandaki ihracat rakamlarını da katladığı belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:'Pakistan, Temmuz 2018'de 4 adet ADA sınıfı korvet satın aldığını açıkladı. Bu, o dönem Türkiye'nin en büyük savunma donanımı ihracatı projesiydi. Bunu, Kazakistan ve başka ülkelerden alınan siparişler izledi. 2002 yılında 200 milyon dolar seviyesindeki savunma ihracatı 2020 itibarıyla 2 milyar doları geçti. Türkiye, büyük ölçekli bir hava savunma fırkateyni inşa etmeyi hedefliyor 2002 yılında 200 milyon dolar seviyesindeki savunma ihracatı 2020 itibarıyla 2 milyar doları geçti. Türkiye, büyük ölçekli bir hava savunma fırkateyni inşa etmeyi hedefliyor'Türkiye'nin İstanbul Tersanesi'nde, daha sonra ADA sınıfı tasarımına dayanılarak geliştirilen daha ileri bir model olan İstanbul sınıfı fırkateyni tanıtıldığı bu geminin donanımlarının yerlilik oranının yüzde 80'e ulaştığı belirtildi.Makalede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara atıfla, 'Erdoğan savunma sanayiinde tam bağımsızlığın önemini vurguluyor' ifadesine yer verildi. Türkiye'nin sadece 4 yılda, gemi inşa sanayisinde bir çığır açtığı belirtildi.Makalede, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasından sonra ABD ile yaşadığı krizin, yine bir ABD ambargosu ile sonuçlandığına dikkat çekildi. Bunun üzerine Türkiye'nin de hızlı bir şekilde HİSAR sistemini geliştirdiği ifade edildi.HİSAR'ın menzilinin çok uzun olmasa da, komşu ülkelere göre savunma kabiliyeti üstün bir sistem olduğu belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:'Türkiye, 35 mm'lik uçaksavar mühimmatları ve Atmaca gemisavar füzeleri gibi yerli sistemlerle donatılmış savaş gemilerini modernize etme çabalarını sürdürüyor. Türk ordusu, mart ayında Avrupalı teşekküller ile iş birliği yapma konusunda anlaştı. Türkiye, en iyi örnekleri çalışıp donanımlar geliştirerek gemi radarları, muharebe ve silah sistemleri üretecek.'