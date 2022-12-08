İYİ Partili Ahat Andican bütçe görüşmelerinde sandalyeye ayaklarını uzatıp keyif yaptı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri hafta başında başladı. 12 gün sürecek bütçe mesaisi devam ederken İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican'ın Meclis'te çekilen bir fotoğrafı tepkilere neden oldu.Andican'ın Ticaret Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü sırada ayağını yanında duran sandalyeye uzatarak keyif yaptığı görüldü.Genel Kurul'a katılmadığı öğrenilen İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da bütçe görüşmeleri sırasında sosyal medya hesabından paylaştığı komik video ile gündeme gelmişti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise Meclis'te cep telefonundan iskambil oynarken görüntülenmişti.