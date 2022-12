Bakan Karaismailoğlu tarih vererek duyurdu: 198 milyar dolarlık yatırım müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Eyüpsultan'da düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi & Para Sohbetleri programına katıldı. Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin vizyon projeleri paneli öncesinde yapılan çalışmalarla ilgili sunum yaptı. 2003-2022 yılları arasında ulaştırma ve haberleşme altyapısına 183,7 milyar dolar yatırım yapıldığını, TÜRKSAT 6A'nn gelecek sene uzaya fırlatılacağını, uyduların dünyanın 3'te 1'inden fazlasına hizmet verdiğini belirten Karaismailoğlu, son 1 yıl içinde yapılan çalışmalardan da bahsetti.Bakan Karaismailoğlu, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinde olan ve bitirmesi gereken hatlar var. Onların da uzunluğu 100 kilometredir ama maalesef bunlar bitmediği için biz bitirsek bile yarım kalıyor. O yüzden bir an önce onların da akıllarını başlarına toplayıp İstanbul'a hizmet etmeleri gerekiyor' dedi.Yap, işlet, devret modeliyle ilgili de konuşan Bakan Karaismailoğlu, 'Ülkenin hedefleri gerçekleştirmesi için bu yatırımları yapmamız gerekiyor. Kuzey Marmara Otoyolu, buna ihtiyacımız vardı. Olmasaydı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 5 saatte mi geçerdiniz. Birinci boğaz köprüsü yapıldığında o zaman da bu konular tartışılıyordu. Ne gerek var diyorlardı. Bugün 220 bin araç sadece birinci köprüden geçiyor. Kuzey Marmara Otoyolu'na Türkiye'nin ihtiyacı var. Bunun bedeli de yaklaşık 8 milyar dolar. 8 buçuk milyar doları ülkemizin bütçesinden kısa zamanda veremeyeceğim için bir finansal model hazırlıyorum. Bu maliyeti bakanlığımızdaki bürokratlar hazırlıyorlar. Sözleşme de de her yıl yatırılacak yatırım bellidir, her yıl ödeyeceğimiz para bellidir. Burada işletme maliyeti var. O işletme maliyetini de dikkate alıyor. Buranın işletme maliyeti 250 milyon dolar işletme maliyeti ama devlet buna karışmıyor. İstanbul Havalimanı 10 milyar euroluk bir yatırım. Devletimizin kasasından bir kuruş çıkmadan, yatırımı yatırımcıya yaptırıyorsunuz. 25 yıllık işletme süresi boyunca da 26 milyar euroluk kira geliri toplayacaksınız. Avrasya Tüneli 1,250 milyar dolarlık yatırımdır, yıllık işletme maliyeti 40 milyon dolardır. Biz kendimiz yapsaydık 1,250 milyar dolarlık cebimizden yatırıma para harcayacaktık. Fizibilitesi uygun projelerde yap işlet, devret projesi bizim önümüzdedir. Şu an devam eden projelerimiz, ilanda olan projelerimiz var' dedi.Bakan Karaismailoğlu, 'Bugün rekorlar kıran ihracat rakamlarımız daha da rekor kırması için 2053 yılına kadar bütün yatırımlarımızı planladık. 2053 yılına kadar 198 milyar dolarlık yatırımı da planladık. Bunların içinde demiryolu ağızımızı 28 bin kilometreye çıkaracağız. Havayolu alt yapımızı tamamladık. Yapacağımız yatırımların sonucunda milli gelire 1 trilyon dolar katkı sağlayacağız. Üretime de tam 2 trilyon dolar katkı sağlayacağız. Aynı şekilde istihdama da tam 28 milyon kişi katkı sağlayacağız' dedi.Bakan Karaismailoğlu, 'İstanbul'un hizmet istediğini belirten Bakan Karaismailoğlu, 'Şehir içinde kaliteli, güvenli, konforlu bir toplu taşıma hizmeti yerel yönetimlerin birinci görevidir. Bizim de önemli metro yatırımlarımız var. 104 kilometre metro yatırımımız var. Önümüzdeki günlerde dünyanın birincisi en iyi ve en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı Metrosu'nu da hizmete alacağız. 120 kilometre hızla dünyanın en hızlı metrolarından bir tanesi ve Türkiye'nin en hızlısı. İstanbul'a nefes aldırmak ve işletmeyi de sağlamak lazım. Mavi hatlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinde olan ve bitirmesi gereken hatlardır. Onların da uzunluğu 100 kilometredir ama maalesef bunlar bitmediği için biz bitirsek bile yarım kalıyor. Eksik kalıyor, bu hatların hepsi İstanbul ulaşım ana planı çerçevesinde planlanmış ve birbirini tamamlayan hatlardır. O yüzden bir an önce onların da akıllarını başlarına toplayıp İstanbul'a hizmet etmeleri gerekiyor. Eş zamanlı yürütülmesi gerekiyor. İETT olsun, raylı sistemler olsun, taksi, minibüs, entegre edilerek İstanbul'a nefes aldırmak ve İstanbul'daki bu işletmeyi de sağlıklı şekilde sağlamak lazım. Yoksa şehir yaşanmaz hale dönüşür' diye konuştu.