Firari FETÖ hükümlüsü Gaziantep'te yakalandı
Gaziantep'te, 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari FETÖ/PDY hükümlüsü polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
M.A. düzenlenen operasyonla gizlendiği adreste yakalandı. M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
rörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan yargılandığı davada 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan firari M.A.'nın kentte bulunduğunu belirledi.