Düzce'de kargo aracında esrar ele geçirilmesine ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, talimat doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 5 Aralık'ta Anadolu Otoyolu üzerinde durdurulan kargo aracında uyuşturucu bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğer şüpheli F.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.