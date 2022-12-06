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Avrupa’da enflasyon kabusu! Kriz Noel’i de vurdu...

Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) alınan verilere göre, Almanya'nın yıllık enflasyon oranı Ekim ayında yüzde 10,4'e sıçrayarak yeni bir tarihi zirveye ulaştı. Alman Bild Gazetesi haberine göre ise Almanların neredeyse dörtte biri bu yıl yüksek enflasyon nedeniyle Noel hediyesi almayacak.

Avrupa’da enflasyon kabusu! Kriz Noel’i de vurdu...
Ekleme: 6.12.2022 - 00:29 Güncelleme: 6.12.2022 - 00:39 / Editör: Ozge Selin
Avrupa’da enflasyon kabusu! Kriz Noel’i de vurdu...
Alman Bild gazetesi Yeni Sosyal Cevaplar Enstitüsü (INSA) tarafından yapılan bir anketin sonuçlarına göre bir haber yayınladı.

Rapora göre, ankete katılanların yüzde 23'ü hiç Noel hediyesi almayacağını söylerken, yüzde 22'si birikimlerini hediye almak için kullanmak zorunda kalacağını söyledi.

AVRUPA'DA KRİZ NOEL'İ DE VURDU!

Yüzde 3'lük bir kesim ise hediye almak için borç ödemek zorunda kalabileceklerini söyledi. Genel olarak, ankete katılanların yarısından azı Noel alışverişlerini bütçelerine sığdırabileceklerini söyledi.

Rapor, ankete katılanların sayısı hakkında veri sağlamadı.

Avrupa’da enflasyon kabusu! Kriz Noel’i de vurdu...

ENFLASYONDA TARİHİ ZİRVE

Bild ayrıca, 120'den fazla popüler Noel hediyesinin fiyatlarını maliyetinin 2021'e kıyasla yaklaşık yüzde 56 arttığını kaydetti.

Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) alınan verilere göre, Almanya'nın yıllık enflasyon oranı Ekim ayında yüzde 10,4'e sıçrayarak yeni bir tarihi zirveye ulaştı.

Ajans henüz Kasım ayı verilerini yayınlamazken , enflasyon oranının yüzde 10'un üzerinde kalmasını bekliyor .

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