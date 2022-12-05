Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'de provokasyon: Milletin iradesine ve Gazi Meclis'e hakaret etti!

Geçtiğimiz yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen bütçe görüşmeleri sırasında kürsüden seviyesiz bir el hareketine imza atarak tepki çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü görüşmelerde de milletin iradesini hedef aldı.AK Parti ve MHP'li milletvekillerini hedef alan Kılıçdaroğlu, 'Parlamentoyu o kadar itibarsız hale getirdiler ki, siz getirdiniz kusura bakmayın. Siz, Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber getirdiniz.' dedi.Cumhur İttifakı'na üye AK Partili ve MHP'li vekilleri hedef alan Kılıçdaroğlu, söz konusu vekillere 'el kaldırıp indiren askerler' tanımlaması yaparak, 'Çünkü sizin göreviniz el kaldırıp indirmek başka göreviniz yok' dedi ve milletin iradesini hedef aldı.KÜRSÜYE VURUP VEKİLLERE BAĞIRDIKılıçdaroğlu, kürsüye vurup seviyesiz bir üslup kullanarak vekillere 'Çocuk gibi ağlamayın, gel buraya gel gel!' ifadelerini kullanarak bağırdı.İktidarın dini kullandığını iddia edip seçmeni manipüle ettiğini iddia eden CHP lideri, kürsüde İsra Suresi'nin 81. ayetinde yer alan ifadeler olan aynı zamanda merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın da sıklıkla kullandığı 'Hak geldi, batıl zail oldu' sözünü söyledi.UYUŞTURUCU YALANINI MECLİS KÜRSÜSÜNE TAŞIDIKılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda, Türkiye'nin cari açığını uyuşturucudan gelen 'kara para' ile kapattığını öne sürmüş, jandarma ve polisler başta olmak üzere emniyet teşkilatını hedef almıştı.Meclis kürsüsünden söz konusu provokasyonunu tekrar eden CHP lideri, 'Parayı getir nasıl olursa olsun diye 7 kez yasa değiştirdiler. Yasalar çıktı uyuşturucu baronları Türkiye'ye geldi. Türkiye'yi kirli paraların çamaşırhanesi haline getirdiler. Koca Türk devletini mafya bozuntularına çamaşırhane yapanların Allah bin belasını versin. Tonlarca uyuşturucu geliyor, asıl milli güvenlik sorunu bu.' dedi.O sırada kürsülerden Kılıçdaroğlu'na yönelik 'İftira atanların da Allah belasını versin' şeklinde tepkiler yükseldi.İNGİLTERE'YE TOZ KONDURMADIİddialarına, 'Türkiye'yi gri listeye aldılar. Hangi ülkeler Türkiye gibi gri listede okuyayım; Bahamalar, Barbados, Kamboçya, Gana, Panama, Uganda, Zimbabve.' diyerek devam eden Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde icazet seferinde bulunduğu İngiltere'nin adını yine zikretmedi.BAKAN SOYLU'YU HEDEF GÖSTERDİKonuşmasının devamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da hedef gösteren Kılıçdaroğlu, 'Emniyet güçleri paralize edildi, Emniyet'e baskı yapılıyor. Mert emniyetçilerimiz bıkmış vaziyette' dedi.Skandal bir açıklamayla Gazi Meclis'i de hedef alan CHP Genel Başkanı, 'Bu Meclis'in itibarına çok büyük darbeler vurdunuz. Bu Meclis'e Gazi Meclis diyorlar. Gazi Meclis ayrıdır. Gazi Meclis falan filan bırakın o ayakları. Meclis'i feshetme yetkisini Erdoğan'a siz vermediniz mi?' diyerek AK Parti ve MHP kürsülerine sataştı.O sırada vekiller 'Millet verdi' diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu milletin iradesini bir kez daha ayaklar altına alarak 'Bırakın şimdi, siz kabul ettiniz' dedi.TBMM'yi Gazi Meclis olarak görmeyen Kılıçdaroğlu'na 'Bu Meclis'e bombalar atıldı' diyerek tepki gösterdi.