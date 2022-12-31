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Kuvvetli yağış geliyor: Meteoroloji il il uyardı

Yeni yılın ilk günü için hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin yaptığı değerlendirmeler ile belli oldu. Buna göre, Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Aydın, Muğla, Denizli ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. İşte il il yeni hava durumu raporu.

Ekleme: 31.12.2022 - 10:00 Güncelleme: 31.12.2022 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
Kuvvetli yağış geliyor: Meteoroloji il il uyardı
Yeni yılın ilk günü için hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin yaptığı değerlendirmeler ile belli oldu. Buna göre, Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Aydın, Muğla, Denizli ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. İşte il il yeni hava durumu raporu.

Yeni yılın ilk günü için hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin yaptığı değerlendirmeler ile belli oldu. Buna göre, Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Aydın, Muğla, Denizli ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. İşte il il yeni hava durumu raporu.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç Anadolu'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile yarın zamanla iç kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 14°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ADANA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

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