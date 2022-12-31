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Eski Papa 16. Benedict'in öldüğü açıklandı

Vatikan, doğum adı Joseph Ratzinger olan 95 yaşındaki Eski Papa 16. Benedict'in öldüğünü açıkladı.

Ekleme: 31.12.2022 - 12:50 Güncelleme: 31.12.2022 - 13:09 / Editör: Ozge Selin
Eski Papa 16. Benedict'in öldüğü açıklandı
Vatikan, doğum adı Joseph Ratzinger olan 95 yaşındaki Eski Papa 16. Benedict'in öldüğünü açıkladı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, selefi Benedict için dua talep edip 'Hepinizden Papa Emeritus Benedict için özel dualarınızı istiyorum. O çok hasta' demişti.

600 YIL SONRA İSTİFA EDEN İLK PAPA OLMUŞTU

Papa II. Jean Paul'ün yerine 78 yaşında gelen 16. Benedict, Katolik Kilisesi'ndeki cinsel istismar skandallarının ardından yaşlılığını gerekçe göstererek 2013'de istifa etmişti.

Benedict, 600 yıl aradan sonra istifa eden ilk Papa olmuştu. Papa Francis, 13 Mart 2013'te Papa Benedict'in yerini alarak Latin Amerika'dan gelen ilk Papa olmuştu.

ALMANYA'NIN BİR KÖYÜNDE DOĞDU

Papa olmadan önceki adı 'Joseph Ratzinger' olan Eski Papa 16. Benedict, 16 Nisan 1927'de Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı 'Marktl am Inn' adlı köyde dünyaya gelmişti.
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