Devlet Bahçeli'den yeni yıl mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yıl mesajında, 'Uzun yıllara sari bir özlemin, on yıllar boyunca heyecanla beklenen tarihi bir eşiğin ifadesi, ilamı ve ibrası olan 2023 yılına taptaze ümitlerle ulaşmış bulunuyoruz.' açıklamasında bulunarak, şunları söyledi:'Ne mutlu bizlere ki, muhteşem bir mücadele şuuru ve kahramanlık gururuyla tezahür eden Türkiye Cumhuriyeti, zaman içinde karşılaştığı zorlu etapları aşa aşa yüzüncü yıl dönümüne erişmiş, 1923'ün kurucu ruhu 2023 yılının geniş ufkuyla birebir kenetlenmiştir.Devletlerin kuruluş ve gelişim süreci usulen değil esasen incelendiğinde yüz yıllık bir sürenin elbette çok da kısa olmadığı takdir ve teyit edilecektir.Acısıyla tatlısıyla, sevinciyle hüznüyle geride kalan 2022 yılında hem bölgemiz hem de küresel sistem huzursuz ve istikrarsız bir görüntü vermiştir.Savaşlar, etnik gerilimler, mezhep temelli cepheleşmeler, terör saldırıları, paylaşım kavgaları, hâkimiyet mücadeleleri, ekonomik ve diplomatik şantajlar, gıda ve enerji darboğazları, insani ve vicdani krizler maalesef dünyayı deyim yerindeyse esaret altına almıştır.Özellikle Rusya ile Ukrayna arasında süregelen askeri ve stratejik çatışmalar sadece bu ülkeyle sınırlı olmamış, menfi sonuçları itibariyle Avrupa'dan Amerika'ya, Asya'dan Afrika'ya kadar tesir etmediği alan neredeyse kalmamıştır.İnsanlık 2022 yılında da huzur ve güvenlik kayıplarından mülhem çok sancılı bir dönem yaşamış, bu kapsamda risk ve tehditlere mahkum olmuştur.KOVİD-19 salgınıyla birlikte daha da tırmanan sosyal, ekonomik, ticari ve siyasi gerginlikler bir yanda yeni dünya tahayyülüne ivme verirken, diğer yanda belirsizlikleri körüklemiş, öngörülemez bir gelecek bekleyişini tetiklemiştir.Umutla umutsuzluk arasında sıkışan bir dünya tablosu artık silik bir gölge değil, aleni ve alarm zillerini çalan bir gerçek halinde herkesin karşısındadır.Haricimizdeki bu gölgeli ve gergin olaylar zinciri vasat buluyorken Türkiye müstesna atılımlarıyla, siyasi istikrarıyla, diri mücadelesiyle, parlak dirayetiyle, başkent Ankara'nın vizyonunu Kızılelma ülküsüyle kavrayan politikalarıyla kutup yıldızı gibi parlamıştır.2023 yılıyla ilişkili milli hedef haline gelen “Lider Ülke Türkiye” tasavvuruna geride kalan yıl içinde kuvvetli adımlarla biraz daha yaklaşılmış, Cumhuriyet'in yeni yüzyılına muazzam ve muktedir bir geçişin temelleri milli birlik ve dayanışma bilinciyle atılmıştır.Artık Türkiye çok daha güçlü bir seviyeye yükselmiştir.Söz dinleyen değil, söz geçiren ve sözünü dinleten; yeri geldiğinde yumuşak gücünü, yeri geldiğinde de caydırıcı vasfını kullanan bir ülke mertebesine çıkmanın haklı gururunu vicdan sahibi her insanımız yaşar hale gelmiştir.2023, Türk ve Türkiye Yüzyılının önsözü, ön yüzü, öncü yılı olacaktır.2023, Lider Ülke Türkiye'nin timsali, nişanesi, haysiyet ve hedef yılı halinde tecelli edecektir.İnancımızın kaynağı, irademizin kararı, dünyayı Türkçe okuma isteğimizin kararlılığı şüphesiz bu şekilde vasat ve varlık bulacaktır.2023 yılı, Cumhuriyet'in kuruluş namusunun her manadaki müdafaasını millet iradesiyle pekiştirip cumhurun müstesna zaferiyle perçinleyecektir.2023 ve müteakip yıllar Türkiye'nin şahlanışına, zulme yandaşlık edenlerin dağılmasına, zillete düşenlerin dağınıklığına mutlaka sahne olacaktır.Türk milleti varlığına çok güçlü şekilde sahip çıkacaktır.Türk milleti istiklaline ve istikbaline sonuna kadar destek verecektir.1923'e gelesiye kadar Türkiye'nin karşısında belirmiş ve bilenmiş odaklar nasıl kaybetmişse, 2023'te de kötü emelli iç ve dış çevreler, zillet ve ziyan olmuş siyaset zihniyetleri aynı şekilde kaybedeceklerdir.2023'ün kazananı Türkiye ve Türk milleti olacaktır.Demokrasi 2023'ün yol haritasını net olarak çizecek, millet iradesi kararını tayin edecek, zafer Türk milletine mensubiyet duyan Türkiye sevdalılarının hanesine yazılacaktır.2022 ve önceki senelerin tecrübesiyle 2023'ün ana çatısı örülecektir.Milli birlik ve kardeşlik bağları, devlet ve millet kaynaşması, siyasi ve ekonomik diriliş kararlılığı, cumhurla Cumhuriyet'in kucaklayıcı karakteri önümüzdeki yeni yüzyılın mukavemet kudreti olacaktır.Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yıldönümünü bahtiyarlıkla kutluyor, devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle anıyorum.Büyük Türk milletinin, Türk-İslam aleminin; kökeni, yöresi ve anasının dili ne olursa olsun tüm vatandaşlarımızın, tüm insanlığın yeni yılını kutluyor, barış, huzur, esenlik ve selamet dileklerimi bahusus paylaşıyorum.Unutulmasın ki, 2023'ün giriş kapısı Lider Ülke Türkiye'ye açılmaktadır.Yine unutulmasın ki, 2023'ün ilk adımı Türk ve Türkiye Yüzyılının müjdesidir. '