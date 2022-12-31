Bakanlık ilçe ilçe tarihleri açıkladı! Ankara'da 'İlk Evim' sosyal konut kuraları çekiliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim" projesi kapsamında Başkent Ankara'da kura çekimi 2 Ocak 2023 Pazartesi günü başlıyor. Sosyal konut hamlesi kapsamında 2023'ün ilk kuraları Ankara'nın 14 ilçesinde 18 bin 450 konut için hak sahipleri noter huzurunda çekilecek kuralarla belirlenecek. Ankara'da sosyal konut kuraları 12 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 'İlk Evim' projesi kapsamında Ankara'nın 14 ilçesinde 18 bin 450 konutun hak sahibi 2-12 Ocak 2023 tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek kuralarla belirlenecek.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini açıkladıktan 40 gün sonra 25 Ekim'de ilk temellerin atıldığı 'İlk Evim' projesi kapsamında Başkent Ankara'da bir yandan sosyal konutların inşası devam ederken diğer yandan da 2 Ocak 2023 Pazartesi günü kura çekimi heyecanı başlayacak.2 Ocak 2023 tarihi itibariyle Ankara'nın Kahramankazan, Polatlı ve Kızılcahamam ilçelerinde başlayacak sosyal konut kura çekilişi 12 Ocak 2023'te sona erecek.Ankara'da 18 bin 450 hak sahibi için ilçelere göre dağılım ile kura tarihleri ve saatleri şu şekilde açıklandı:2 Ocak 2023: Kahramankazan'da 800, Polatlı'da 700 ve Kızılcahamam'da ise 63 konut.3 Ocak 2023: Ayaş 4. Etapta 300, Şereflikoçhisar'da 311, Çamlıdere 2. Etapta 100, Balâ 3. Etapta 160, Beypazarı'nda 150, Evren'nde 150 ve Nallıhan Çayırhan'da 100 konut.4-5 Ocak 2023: Etimesgut Ballıkuyumcu'da 3 bin 800 konut.6-8 Ocak: Sincan Yenipeçenek'te 4 bin 800 konut.9 Ocak 2023: Sincan Saraycık'ta 1626 konut.10 Ocak 2023: Gölbaşı Gerder'de 1545 konut.11-12 Ocak 2023: Mamak'ta 3 bin 645 konut.Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023'e kadar etaplar halinde kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.