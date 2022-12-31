  • USD: 18,70 - 18,73
  • EURO: 19,93 - 19,97
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakanlık ilçe ilçe tarihleri açıkladı! Ankara'da 'İlk Evim' sosyal konut kuraları çekiliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim" projesi kapsamında Başkent Ankara'da kura çekimi 2 Ocak 2023 Pazartesi günü başlıyor. Sosyal konut hamlesi kapsamında 2023'ün ilk kuraları Ankara'nın 14 ilçesinde 18 bin 450 konut için hak sahipleri noter huzurunda çekilecek kuralarla belirlenecek. Ankara'da sosyal konut kuraları 12 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek.

Bakanlık ilçe ilçe tarihleri açıkladı! Ankara'da 'İlk Evim' sosyal konut kuraları çekiliyor
Ekleme: 31.12.2022 - 11:40 Güncelleme: 31.12.2022 - 11:42 / Editör: Ozge Selin
Bakanlık ilçe ilçe tarihleri açıkladı! Ankara'da 'İlk Evim' sosyal konut kuraları çekiliyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 'İlk Evim' projesi kapsamında Ankara'nın 14 ilçesinde 18 bin 450 konutun hak sahibi 2-12 Ocak 2023 tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek kuralarla belirlenecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini açıkladıktan 40 gün sonra 25 Ekim'de ilk temellerin atıldığı 'İlk Evim' projesi kapsamında Başkent Ankara'da bir yandan sosyal konutların inşası devam ederken diğer yandan da 2 Ocak 2023 Pazartesi günü kura çekimi heyecanı başlayacak.

2 Ocak 2023 tarihi itibariyle Ankara'nın Kahramankazan, Polatlı ve Kızılcahamam ilçelerinde başlayacak sosyal konut kura çekilişi 12 Ocak 2023'te sona erecek.

Ankara'da 18 bin 450 hak sahibi için ilçelere göre dağılım ile kura tarihleri ve saatleri şu şekilde açıklandı:

İŞTE İLÇE İLÇE KURA TARİHLERİ
2 Ocak 2023: Kahramankazan'da 800, Polatlı'da 700 ve Kızılcahamam'da ise 63 konut.

3 Ocak 2023: Ayaş 4. Etapta 300, Şereflikoçhisar'da 311, Çamlıdere 2. Etapta 100, Balâ 3. Etapta 160, Beypazarı'nda 150, Evren'nde 150 ve Nallıhan Çayırhan'da 100 konut.

4-5 Ocak 2023: Etimesgut Ballıkuyumcu'da 3 bin 800 konut.

6-8 Ocak: Sincan Yenipeçenek'te 4 bin 800 konut.

9 Ocak 2023: Sincan Saraycık'ta 1626 konut.

10 Ocak 2023: Gölbaşı Gerder'de 1545 konut.

11-12 Ocak 2023: Mamak'ta 3 bin 645 konut.

'MART 2023'E KADAR KONUTLAR İÇİN TÜM KURALARIN TAMAMLANMASI PLANLANIYOR'

Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023'e kadar etaplar halinde kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
İbadethanelerde ve cemevlerinde doğalgaza yüzde 42,73 indirim
Bakanlık ilçe ilçe tarihleri açıkladı! Ankara'da 'İlk Evim' sosyal konut kuraları çekiliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 2023 milletimize verdiğimiz sözlerin miladıdır
Aydın'daki facianın ardından acı dolu bir hikaye ortaya çıktı! İtfaiye ekipleri Emine ve kızını böyle bulmuş
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş vurularak öldürülmüştü! Valilikten flaş açıklama: Gözaltına alındılar
Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz
Suriye mesaisi: 'PKK’nın YPG’den farkı olmadığını vurguladık'
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Deniz Baykal'a ziyaret!
Putin'den geri adım: Batılı ülkeler gaz borçlarını yabancı para birimleriyle ödeyebilecek!
Zelenskiy: Ukrayna hava savunması Avrupa'nın en güçlüsü olabilir
'SİPER' füzesi 100 km menzili aşan hedefi vurdu
Başkan Erdoğan ödül töreninde konuşuyor...
Temsilciler Meclisi Trump'ın vergi defterini paylaştı: İlk yılında sadece 750 dolar
Bakan Soylu, İmamoğlu'nun reddettiği görüşmeyi iki yıl önce canlı yayında anlatmış: Beni aradı yarım saat anlattım
İzmir'de otel inşaatında kule vinç devrildi: Ölü ve yaralılar var
Başkan Erdoğan: Balkanlar'da istikrarın korunmasına özel önem atfediyoruz
Nazilli'de restoranda patlama: 7 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da silahlı saldırı! Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş hayatını kaybetti
FETÖ firarisi Can Dündar, terörden arananlar listesine gri kategoriden eklendi
Adnan Oktar davasında gerekçeli karar açıklandı! Masonların ve Yahudilerin nüfuzunu kullanmış
Kuvvetli yağış geliyor: Meteoroloji il il uyardı

Kuvvetli yağış geliyor: Meteoroloji il il uyardı

Van Gölü'nün çekilmesiyle ortaya çıktı: Urartular dönemin kalma

Van Gölü'nün çekilmesiyle ortaya çıktı: Urartular dönemin kalma

Türkiye'de bir ilk: Bu salıncağa binmek yürek istiyor

Türkiye'de bir ilk: Bu salıncağa binmek yürek istiyor

EYT başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet sistemi üzerinde adım adım yapılması gerekenler

EYT başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet sistemi üzerinde adım adım yapılması gerekenler

Havalimanında öyle bir şey unuttu ki: Son anda fark edildi herkesi 'pes' dedirtti

Havalimanında öyle bir şey unuttu ki: Son anda fark edildi herkesi 'pes' dedirtti

Saklı hazine bulundu: Küpler tek tek çıkarıldı değerine paha biçilemiyor

Saklı hazine bulundu: Küpler tek tek çıkarıldı değerine paha biçilemiyor