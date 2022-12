Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nu taca attı! 'Yavaş ve İmamoğlu'na hayır demeyiz'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak ortakları CHP ile yaşadıkları gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu. İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun 'derin derin' konuştuğunu vurgulayan Akşener, "Keşke yapmasaydı" dedi. CHP'li Engin Altay'ın kendisine yaptığı, "Ağıralioğlu'nun kulağını çekin" çağrısına da kızarak yanıt veren Akşener, "O sözleri ben söyletmedim. CHP'de de bizim istemediğimiz gibi konuşan çok kişi var biz Kılıçdaroğlu'na 'kulak çekin' diyor muyuz?" tepkisini gösterdi. Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ise Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak ifadeler kullandı ve Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş hakkında "Her ikisine de 'hayır' demem" dedi.

Altılı masanın iki ortağı İYİ Parti ve CHP arasında bir süredir devam eden 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' ve 'Kulak çekme' polemiğinde yeni bir gelişme daha yaşandı.AĞIRALİOĞLU "ENDİŞEMİZ VAR" DEMİŞTİİYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduklarını açıkça dile getirmiş, "Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi mi duyuyorsunuz?" sorusuna, "Endişemiz var, evet." yanıtını vermişti.CHP'li Engin Altay ve Engin Özkoç, söz konusu açıklamaya sert tepki göstermiş, Ağıralioğlu'nu kraldan çok kralcı olmakla suçlamışlardı.CHP "AĞIRALİOĞLU'NUN KULAĞINI ÇEKİN" DEDİCHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı canlı yayında, İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nu sert sözlerle hedef almıştı.Birkaç gündür Ağıralioğlu ile girdiği münakaşalara değinen Altay, "Bugün benim izlediğim video hoş bir video değil." diyerek Akşener'e, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz." çağrısını yapmıştı.CHP'nin bu çağrısına İYİ Parti'den jet bir yanıt gelmişti. Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Ağıralioğlu'nun söylemlerinin 'şahsi' olduğunu ve partilerini bağlamadığını dile getirmişti.HEM CHP'NİN HEM DE AĞIRALİOĞLU'NUN KULAĞINI ÇEKTİ: "KEŞKE YAPMASAYDI"Yaşananlara ilişkin katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Akşener, hem Ağıralioğlu hem de CHP'li vekillere tepki gösterdi.Ağıralioğlu'nun 'derin derin' konuştuğunu vurgulayan Akşener, "Keşke yapmasaydı" dedi. CHP'li Engin Altay'ın kendisine yaptığı, "Ağıralioğlu'nun kulağını çekin" çağrısına da kızarak yanıt veren Akşener, "O sözleri ben söyletmedim. CHP'de de bizim istemediğimiz gibi konuşan çok kişi var biz Kılıçdaroğlu'na 'kulak çekin' diyor muyuz?" diye sordu."CHP'NİN YAPTIĞI YANLIŞ"Akşener'in konuya ilişkin açıklaması şöyle: Bizim partimizin hiçbir üyesi bir televizyona çıkarken beni arayıp, bırakın izin almayı, söyleyeceğiniz bir şey var mı sormaz. Her birimiz başka alanlardan geldik. Bulunduğumuz siyasi partilerde nereye kafana göre çıkacaksın, sizin yaptığınız televizyona çıkma teklifini dahi sormak mecburiyetindeydik. Bu travmatik nedenlerden dolayı bizim partimizin özelliği, insanların partinin genel çerçevesinin dışına çıkmadan kendi fikirlerini söyleyebilme özgürlüğü. Yavuz Bey kendi fikrini söylemekte özgürdür. Bugüne kadar onu hep yaptı. Sadece Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili değil. Her konuda, beni de eleştirir televizyonda sayın Ağırailoğlu. Kendi fikridir, bu fikirler İYİ Parti'nin görüşleri olarak serdedilemez.Engin Altay'ın da konuşmasını yanlış buldum. Yavuz Bey'i tanıyorum. Keşke yapmasaydı, bu kadar derin derin konuşmasaydı diyorum. Paylaşmıyorum. Bu kadar önceden bunların konuşulmasını doğru bulmuyorum. O fikirlerini ben söyletmedim, o fikirlerini söylemiş olmasının benim açımdan kendi fikri olmasında bir sakıncası yok. CHP'de de fikir serdeden çok kişi var. Bizde de konuşulur. Ama sayın Kılıçdaroğlu'nun kulağını çekmesi istenmez. O yüzden Engin Bey'in yaptığı yanlış. Biz bir siyasi partiyiz, geçmişteki uygulamaları beğenmediğimiz için siyasi parti kurduk."MANSUR YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA HAYIR DEMEM!"Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı ile ilgili değerlendirmelerini aktarırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yine taca attı. Akşener şunları söyledi:"Ne sayın Mansur Yavaş'ın benimle ne de benim sayın Mansur Yavaş'la böyle bir konuşmam, hatta bizim ikimizin telefon görüşmesine yaptığına dair kulis bilgisi yayıldı. En son Mansur Bey'le görüşmemiz, kalabalıklarda bir araya geliyoruz ayrıca, partimize Kurban Bayramı öncesinde bir program için Allah razı olsun davetiye getirdi. Oturduk, resmi biçimde davetiyeyi verdi ve gitti. Onun dışında ne bir telefon görüşmesi ne biz özel bir yerde görüştük.Başka bir iddia İstanbul'da çağırmışım, gelmiş konuşmuş. Bunların hiçbiri olmadı. Mansur Bey'e de adı geçtiği için Ekrem Bey'e de hem CHP'nin hem İYİ Parti'nin hem o masada oturan diğer siyasi partilerin seçmenlerinin de sevgisi ve saygısı var. Bütün anketlere ikisi birden konuluyor. Hatta ben aleni bir biçimde, Altılı Masa'nın mensuplarına da söylemiştim, iki arkadaşımızdan biri bu masada aday gösterilirse hayır demeyeceğiz dedim."