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İsveç, PKK’lı Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti

İsveç, hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasına bulanan terör örgütü PKK üyesi Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti.

İsveç, PKK’lı Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti
Ekleme: 3.12.2022 - 09:35 Güncelleme: 3.12.2022 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
İsveç, PKK’lı Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti
İki gün önce sınır dışı edilmek üzere gözaltına alınan terör örgütü PKK üyesi Mahmut Tat, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İsveç'in başkenti Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'nından tarifeli uçakla dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na getirildi. Uçaktan alınarak İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürülen ve sağlık kontrolünden geçirilen Tat'ın işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Mahmut Tat'ın hakkında verilen hapis cezası nedeniyle 2015 yılında İsveç'e kaçarak iltica talebinde bulunduğu ve iltica talebinin kabul edilmediği öğrenildi.

İsveç, PKK’lı Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti

NE OLMUŞTU?

Mahmut Tat, Tunceli'de 2015 yılında terör örgütü PKK'nın faaliyetlerine katıldığı suçlamasıyla hakkında açılan davada 6 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. PKK'lı Tat, daha sonra İsveç'e kaçmıştı. .
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