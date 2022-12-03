  • USD: 18,61 - 18,64
  • EURO: 19,60 - 19,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Kasapoğlu’ndan Dünya Engelliler Günü’nde masa tenisçilere sürpriz ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Engelliler Günü’nde bakanlık merkez binanın hemen yanında bulunan ve Para Masa Tenisçilerin antrenmanlarını yaptığı spor salonunu sürpriz bir şekilde ziyaret etti. Milli sporcu Abdullah Öztürk ile masa tenisi maçı yapan Bakan Kasapoğlu, daha sonra sporcular ile birlikte bir kafeye geçerek, sohbeti orada sürdürdü.

Ekleme: 3.12.2022 - 18:09 Güncelleme: 3.12.2022 - 18:10 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kasapoğlu’ndan Dünya Engelliler Günü’nde masa tenisçilere sürpriz ziyaret
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Engelliler Günü'nde bakanlık merkez binanın hemen yanında bulunan ve Para Masa Tenisçilerin antrenmanlarını yaptığı spor salonuna sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Kasapoğlu, çalışmalarını bakanlıkta sürdürürken sürpriz bir şekilde bakanlık binasının yanı başında bulunan spor salonunu ziyaret ederek, burada antrenman yapan para masa tenisçilerle bir araya geldi. Sporcular ile yakından ilgilenen ve tek tek onlarla sohbet eden Bakan Kasapoğlu, 2016 Rio ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli masa tenisçi Abdullah Öztürk ile bir masa tenisi maçı yaptı. Bakan Kasapoğlu, maçın ardından sporcular, antrenörler ve antrenmanı izleyen aileler ile sohbet ederken, salonda bulunan en küçük sporcu 6. Sınıf öğrencisi Mehmethan Güler, Bakan Kasapoğlu'na hediye takdim etti.

Burada kısa bir açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:

''Bugün engel tanımayan sporcu arkadaşlarımla beraberim. Onların inancı, azmi ve tabiki enerjisi herkese örnek olabilecek çapta. Biz her zaman onların yanındayız. Ve onların çabalarına her zaman destek olma, Onları güçlü kılma adına tüm imkanlarımızla varız. Onlar da bayrağımızı çok güçlü bir şekilde temsil etme noktasında bizlere büyük gururlar yaşattılar. Bundan sonra da daha büyük gururlar yaşatacaklarına inanıyoruz. Aramızda, dünya, Avrupa, Paralimpik Oyunları şampiyonları var. Onların izinden giden yeni arkadaşlarımız var. Ve hiçbir engel tanımadıklarını onlar dünyaya enerjileriyle, başarılarıyla ilan ettiler. Meydan okudular adeta. Ben onları tebrik ediyorum, başarılarından dolayı, enerjilerinden, inançlarından dolayı… Tabii onları hazırlayan değerli aileleri, değerli hocaları, yöneticileri de aramızdalar. Onlara da tebriklerimi, şükranlarımı iletiyorum. Her daim, yalnızca bir gün, bir hafta, bir ay değil, her daim onların yanlarında olduğumuzu, tüm imkanlarımızla, devlet olarak, millet olarak yanlarında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyorum. Onlara, 'iyi ki varsınız, iyi ki engelleri aşarak tüm dünyaya, tüm insanlığa örnek oluyorsunuz' diyorum ve tebrik ediyorum.''

SOHBET KAFEDE DEVAM ETTİ

Bakan Kasapoğlu, daha sonra sporcularla beraber bir kafeye gitti. Bakan Kasapoğlu ve sporcular, spor salonundan kalan sohbeti, kafede sürdürdü.
Nureddin Nebati: Bizler, ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız
MSB şehit askerlerin vasiyetlerinin yer aldığı videoyu paylaştı: Vasiyetiniz vasiyetimizdir
Ekrem İmamoğlu'nun Kitap Fuarı'ndaki konuşması akıllar İBB kitapçısındaki rezil satırları getirdi...
Kızılelma'ya yakın markaj: Dünya basınından övgü aldı
Suriye Cerablus ve El Bab bölgesinde 13 terörist yakalandı
CHP'de 'vizyon' skandalı! Kılıçdaroğlu yol haritası değil temennilerini açıkladı!
28 Şubat paşası Çetin Doğan’dan altılı masaya destek
HDP'nin mezarcısı bakın kim çıktı! Talimat elebaşı ağabeyden nakliye kardeşten
İstanbul'da taksiciler, İBB'yi protesto etti
Sağlık Bakanı Koca Türkiye'nin sağlık hizmetlerini Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Dünyanın gözünde tütüyor
Aslı Baykal’dan ABD’li danışman göndermesi
CHP'li Böke'den hendekçi akademisyenlere söz: Yeniden üniversitelerle buluşacaksınız
AK Partili vekil İsmail Ok yanlış ilaçla ölümden dönmüştü: İşte o doktorun FETÖ sicili
AK Partili Dağ'dan 'İkinci Yüzyıl' eleştirisi: Müstemleke akıl yine kaybedecek
Kılıçdaroğlu adaylığını resmen ilan etti: Geliyorum ey dünya
İnce altılı masanın sistemini eleştirdi: Sen yüzde bir oy alan partisin seni mi dinleyecek?
Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu tokalaşmadı
CHP'li Çardak Belediyesi'nde milyonluk vurgun: 'Bu kadarına da pes” dedirten detaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar bu ülkenin geleceğine ışık tutamaz
CHP'nin vizyon kadrosundaki Prof. Dr. Kara'dan hükümete övgü: Ekonomiye devasa teşvikler var
Bursa’daki uçak kazasında kahreden detay: Meğer Burcu Sağlam o gün…

Bursa’daki uçak kazasında kahreden detay: Meğer Burcu Sağlam o gün…

Türk bilim adamı keşfetti: Dünyanın hiçbir yerinde bilinmiyor

Türk bilim adamı keşfetti: Dünyanın hiçbir yerinde bilinmiyor

Meteoroloji'den flaş uyarı! 4 bölgede sağanak!

Meteoroloji'den flaş uyarı! 4 bölgede sağanak!

Fiyat değişikliği pompaya yansıdı: Motorine indirim geliyor

Fiyat değişikliği pompaya yansıdı: Motorine indirim geliyor

WhatsApp kullanıcılarının mesaj bulma kabusu sona eriyor

WhatsApp kullanıcılarının mesaj bulma kabusu sona eriyor

Van Gölü'nün çekilmesiyle 'mikrobiyalit tarlası' ortaya çıktı

Van Gölü'nün çekilmesiyle 'mikrobiyalit tarlası' ortaya çıktı