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Bakan Ersoy: ABD’den sonra yapımları en çok izlenen ülke konumundayız

Necip Fazıl Ödülleri Programında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Türkiye Yüzyılı’nda her alanda olduğu gibi kültür ve sanat alanında da kendimize büyük hedefler belirlemiş durumdayız. Bu hedeflere ulaşmak, edebiyatımızı, şiirlerimizi, romanlarımızı, sinemamızı, düşünce alanında ortaya konan eserlerimizi, kültür ve medeniyet birikimimizi dünyanın dört bir yanına ulaştırmak adına sanatçılarımızın ve bilim insanlarımızın çabalarının çok değerli olduğuna inanıyoruz. Bir yandan eserlerimizi farklı dillere çevirirken diğer yandan 150’ye yakın ülkede güzel Türkçemizi öğretmeye devam ediyoruz. Bugün Amerika Birleşik Devletleri’nin ardından dünyada en çok yapımları izlenen ülke konumuna ulaşmış durumdayız" dedi.

Bakan Ersoy: ABD’den sonra yapımları en çok izlenen ülke konumundayız
Ekleme: 3.12.2022 - 10:00 Güncelleme: 3.12.2022 - 10:01 / Editör: Ozge Selin
Bakan Ersoy: ABD’den sonra yapımları en çok izlenen ülke konumundayız
Beyoğlu'ndaki Atatürk Kültür Merkezi'nde Necip Fazıl Ödülleri programı düzenlendi. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Programda video gösterisinin ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşma yaptı.

'DAVASI OLAN BİR ŞAİRDİ'
Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 'Necip Fazıl yazdığı şiirlerle edebiyat dünyamıza yeni üslup kazandırırken, fikir alanında kaleme aldığı metinlerle topluma yeni bir ufuk kazandırdı. Düşünce ve sanat hayatında kendine özgü bir konum elde ettiği bugün herkes tarafından kabul edilmektedir. Ancak, tüm bunların yanında onu çok daha özel kılan, bir neslin düşünce dünyasının oluşumunda bu kadar önemli bir rol oynamasıdır, bunun altını da özellikle çizmek istiyorum.

Üstat Necip Fazıl'ın bugün zamanı ve mekanı aşan bir etkiye sahip olmasının en önemli sebebi, hiç şüphesiz, kendi ülkesinde parya olmayı reddeden cesur bir şahsiyet sahibi olmasından kaynaklanmaktaydı. Davası olan bir şairdi. Türk-İslam düşüncesinden aldığı ilhamla nesillere dava şuuru kazandıran, şiirleriyle ruhlarını, düşünceleriyle de zihinlerini doyuran büyük bir fikir işçisiydi. Çıktığı yolda büyük badireler atlattı. Türlü zorluklarla karşılaştı. Bedeller ödedi. Ama bir gün dahi bu yoldan geri dönmeyi düşünmedi.Tüm şiirlerini topladığı eserine Çile adını vermesi de bu zorluğa işaret ediyordu' diye konuştu.

'ABD'DEN SONRA YAPIMLARI EN ÇOK İZLENEN ÜLKE KONUMUNDAYIZ'
Bakan Ersoy 'Türkiye Yüzyılı'nda her alanda olduğu gibi kültür ve sanat alanında da kendimize büyük hedefler belirlemiş durumdayız. Bu hedeflere ulaşmak, edebiyatımızı, şiirlerimizi, romanlarımızı, sinemamızı, düşünce alanında ortaya konan eserlerimizi, kültür ve medeniyet birikimimizi dünyanın dört bir yanına ulaştırmak adına sanatçılarımızın ve bilim insanlarımızın çabalarının çok değerli olduğuna inanıyoruz. Bir yandan eserlerimizi farklı dillere çevirirken diğer yandan 150'ye yakın ülkede güzel Türkçemizi öğretmeye devam ediyoruz.

Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından dünyada en çok yapımları izlenen ülke konumuna ulaşmış durumdayız. Türk kültürünü ve sanatını tanıtarak, Türkiye'nin kültürel birikimini farklı coğrafyalara taşıyıp, kültürel diplomasinin güçlenmesini sağlayarak Türkiye Yüzyılına siz değerli kültür sanat dostlarımızla birlikte hazırlanıyoruz' dedi.
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