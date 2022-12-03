Aslı Baykal’dan ABD’li danışman göndermesi

CHP'den istifa eden ve son dönemlerde muhalefete yönelik yaptığı çıkışlar ile ses getiren Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan, CHP’nin "İkinci Yüzyıla Çağrı" adlı toplantısına olay bir gönderme geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Jeremy Rifkin’in, toplantıya video konferansla bağlanması tartışmalara neden olmuştu. CHP ve 6’lı masanın yurt dışından medet ummasına tepki gösteren Baykal, Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünü alıntılayarak, “Hangi istiklal vardır ki, ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin?” ifadelerine yer verdi.

CHP'den istifa eden eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal'dan CHP'nin 'İkinci Yüzyıla Çağrı' adlı toplantısına çok konuşulacak gönderme geldi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 'İkinci Yüzyıla Çağrı' adlı toplantısında ABD'li yeni başdanışmanı Jeremy Rifkin'in toplantıya gelmeye tenezzül bile etmeyip, video konferans ile bağlanması sosyal medyada alay konusu olmuştu.Rifkin'in konuşması sırasında salonda büyük kargaşa da yaşandı. İnternet bağlantısındaki kopmalar ve çeviri kulaklığı olmaması nedeniyle konuşulanları salondaki büyük bir kısım anlamadı.CHP ve 6'lı masanın yurt dışından medet ummasına sosyal medya hesabı Twitter üzerinden tepki gösteren Aslı Baykal, Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü alıntılayarak, 'Hangi istiklal vardır ki, ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin?' ifadelere yer verdi. Diğer yandan Aslı Baykal, geçtiğimiz günlerdeki paylaşımıyla Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel'in eski danışmanı olan Jeremy Rifkin'in Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmasını eleştirmişti.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Baykal, şu ifadeleri kullanmıştı:'Kılıçdaroğlu seçime Abd'li danışman Jeremy Rifkin ile gidiyor. Kazayla kazanırsa, seçimden sonra kapitülasyonları da ilan eder.'