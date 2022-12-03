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Beyaz Gazete
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Aslı Baykal’dan ABD’li danışman göndermesi

CHP'den istifa eden ve son dönemlerde muhalefete yönelik yaptığı çıkışlar ile ses getiren Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan, CHP’nin "İkinci Yüzyıla Çağrı" adlı toplantısına olay bir gönderme geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Jeremy Rifkin’in, toplantıya video konferansla bağlanması tartışmalara neden olmuştu. CHP ve 6’lı masanın yurt dışından medet ummasına tepki gösteren Baykal, Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünü alıntılayarak, “Hangi istiklal vardır ki, ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin?” ifadelerine yer verdi.

Aslı Baykal’dan ABD’li danışman göndermesi
Ekleme: 3.12.2022 - 23:31 Güncelleme: 3.12.2022 - 23:48 / Editör: Ozge Selin
Aslı Baykal’dan ABD’li danışman göndermesi
CHP'den istifa eden eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal'dan CHP'nin 'İkinci Yüzyıla Çağrı' adlı toplantısına çok konuşulacak gönderme geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 'İkinci Yüzyıla Çağrı' adlı toplantısında ABD'li yeni başdanışmanı Jeremy Rifkin'in toplantıya gelmeye tenezzül bile etmeyip, video konferans ile bağlanması sosyal medyada alay konusu olmuştu.

ÇEVİRİ KULAKLIĞI VE İLETİŞİM FİYASKOSU
Rifkin'in konuşması sırasında salonda büyük kargaşa da yaşandı. İnternet bağlantısındaki kopmalar ve çeviri kulaklığı olmaması nedeniyle konuşulanları salondaki büyük bir kısım anlamadı.

'HANGİ İSTİKLAL VARDIR Kİ ECNEBİLERİN NASİHATLERİYLE YÜKSELEBİLSİN'
CHP ve 6'lı masanın yurt dışından medet ummasına sosyal medya hesabı Twitter üzerinden tepki gösteren Aslı Baykal, Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü alıntılayarak, 'Hangi istiklal vardır ki, ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin?' ifadelere yer verdi. Diğer yandan Aslı Baykal, geçtiğimiz günlerdeki paylaşımıyla Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel'in eski danışmanı olan Jeremy Rifkin'in Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmasını eleştirmişti.

Aslı Baykal’dan ABD’li danışman göndermesi

'SEÇİMDEN SONRA KAPİTÜLASYONLARI DA İLAN EDER'
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Baykal, şu ifadeleri kullanmıştı:

'Kılıçdaroğlu seçime Abd'li danışman Jeremy Rifkin ile gidiyor. Kazayla kazanırsa, seçimden sonra kapitülasyonları da ilan eder.'

Aslı Baykal’dan ABD’li danışman göndermesi
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Aslı Baykal’dan ABD’li danışman göndermesi
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