İYİ Parti'de istifa! Erdal Sarızeybek 'Mesele koltuk değil' diyerek partiden ayrıldı.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Erdal Sarızeybek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, partiden istifa ettiğini duyurdu. Sarızeybek yaptığı açıklamada, "Meselenin koltuk merakı olduğu düşünen varsa eğer, alın bir koltuk da ben vereyim" dedi.

2020 yılının ocak ayında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından bizzat rozet takılan ve Genel İdare Kurulu üyesi görevine getirilen Erdal Sarızeybek, partisinden istifa ettiğini duyurdu.'ALIN BİR KOLTUK DA BEN VEREYİM'Twitter hesabından istifasını duyuran Sarızeybek, 'Meselenin koltuk merakı olduğu düşünen varsa eğer, alın bir koltuk da ben vereyim; 'Erdal Sarızeybek siyasi parti üyeliğini sonlandırıp, Genel İdare Kurulu Üyeliği'ni düşürdü.'' ifadelerini kullandı.