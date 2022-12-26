  • USD: 18,66 - 18,70
  • EURO: 19,83 - 19,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteler Fransa'da PKK'lıların gösterilerine sessiz kaldı!

Fransa'nın başkenti Paris'te, Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarındaki silahlı saldırı sonrası, PKK destekçileri Fransız polisiyle çatıştı ve çevrede bulunan arabalara, dükkanlara, duraklara zarar verdi. Paris'i savaş alanına çeviren örgüt sempatizanlarını CHP'ye yakınlığı ile bilinen Cumhuriyet, Sözcü, BirGün gazeteleri görmezden geldi. Karar gazetesi ise PKK ifadesini kullanmadan eylemleri haber yapmayı tercih etti.

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteler Fransa'da PKK'lıların gösterilerine sessiz kaldı!
Ekleme: 26.12.2022 - 21:47 Güncelleme: 26.12.2022 - 22:12 / Editör: Ozge Selin
CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteler Fransa'da PKK'lıların gösterilerine sessiz kaldı!
PKK destekçileri Paris'i savaş alanına çevirirken CHP'ye yakınlığı ile bilinen basın kuruluşları olaya karşı sessiz kalmayı tercih etti. Cumhuriyet ve Sözcü gazeteleri eylemlerin başladığı ilk günden itibaren hiç haber yapmazken, BirGün gazetesi ise yapılan eylemleri PKK ifadesi kullanmadan normal bir yürüyüş olarak kaleme aldı ve polisin eylemcilere saldırdığını iddia etti.

Taksim'de PKK'nın saldırısını tam sayfa görenler Paris'e Fransız

Taksim'de gerçekleştirilen terör saldırısını Cumhuriyet gazetesi manşetten 'İstiklal'e bomba' şeklinde verirken Paris'te PKK'lıların gerçekleştirdiği eylemlere tek kelime etmedi. BirGün gazetesi Taksim saldırısının ardından olaya ilişkin tüm fotoğrafları paylaşırken Paris'te yaşanılanları arşivden fotoğraflarla servis etti. Sözcü gazetesi ise Taksim saldırısının ardından gazetede tam sayfa haber yaparken PKK'lıların Paris'te gerçekleştirdiği eyleme sessiz kaldı. Karar gazetesi ise Taksim saldırısını seçim ile ilişkilendirmiş, görüntüleri buzlamadan kullanmayı tercih etmiş ve PKK ifadesine yine yer vermemişti.

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteler Fransa'da PKK'lıların gösterilerine sessiz kaldı!

Teröristleri ilk defa korumuyorlar

Cumhuriyet gazetesi 2018 yılında Hakkari'de 11 aylık bebekle annesini ve Hatay'da roket saldırısı sonrası hayatını kaybeden Fatma Avlar'ı şehit edenlere PKK'lı ifadesini kullanmamıştı.

Birgün gazetesi, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın haberini, 'Türk savaş uçakları sivil bölgelere hava saldırısı düzenlemeye başladı' başlığıyla yayımlamıştı. Ayrıca Birgün haberine, terör örgütü YPG'yi kaynak göstermişti. Yine Bingöl'de kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan 11 askerimiz için şehit ifadesini kullanmamıştı.

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteler Fransa'da PKK'lıların gösterilerine sessiz kaldı!

Türkiye düşmanlarıyla beraber hareket ediyorlar

Türkiye'nin terör örgütlerine karşı yürüttüğü faaliyetleri PKK'lıların ifadeleriyle servis eden gazeteler aynı zamanda milli savaş ekipmanlarını da görmezden geliyorlar. Kızılelma, İHA, SİHA, Hürkuş, Atak gibi yerli ve milli savunma araçlarından memnuniyet duymak yerine aleyhine haberlere yer veriyorlar.
Masada adaylık kavgası büyüdü! CHP'liler anketleri ortaya saçtı: 'Partililer Kılıçdaroğlu'nu aday görmek istiyor'
Bakan Yardımcısı Çataklı'dan CHP'li Özgür Özel'in iftirasına sert yanıt! 'Yargı önünde bedelini ödeteceğim'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT, memur ve emekli zammıyla ilgili önemli açıklamalar...
AK Parti'li Turan'dan İYİ Parti'ye... 'İyi olmak yetmez kötülerden de uzak durmak lazım'
Kabine sonrası çiftçi ve tüketicilere müjde! 'Gübre ve yem fiyatları nisan sonuna kadar sabit'
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor...
CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteler Fransa'da PKK'lıların gösterilerine sessiz kaldı!
Bakan Bilgin: EYT düzenlemesini bu hafta açıklayacağız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada dikkat çeken paylaşım... 'Alem senin aşığın Erzurum'
Fransa Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı!
Putin: Rusların yüzde 99,9'u her şeyi feda etmeye hazır
6'lı masadan garip uzlaşma: Adayı belirlesek de açıklamayalım!
Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda açıklayacağı büyük müjde ne? Karadeniz'de yeni doğal gaz rezervi...
Dünyada üretebilen 4-5 ülke var... Türkiye bir ilki daha başardı
İç Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan tünelden ekonomiye 750 milyon liralık katkı
Kandil değil İBB! Ekrem İmamoğlu'nun terörist çalışanları: İşte HDPKK'nın CHP'li belediyelerdeki terör kadrosu
Montajı tamamlandı: Milli Muharip Uçak ayağa kalktı
İngiltere’de gıda krizinin sonu gelmiyor: Çürümüş etleri taze diye sattılar!
Metroların beyni olacak! Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Dünyanın hizmetine sunacağız
Fransa'da utanç verici manşetler! PKK'lı teröristlerin sözcüsü oldular
Meteoroloji yeni hafta için uyardı: 18 ilde kuvvetli kar bekleniyor

Meteoroloji yeni hafta için uyardı: 18 ilde kuvvetli kar bekleniyor

Türkiye'nin ikinci insansız savaş uçağı! Kızılelma’dan sonra ANKA-3

Türkiye'nin ikinci insansız savaş uçağı! Kızılelma’dan sonra ANKA-3

Bakanlık uygulamayı hayata geçirmişti! Son tarih 1 Ocak

Bakanlık uygulamayı hayata geçirmişti! Son tarih 1 Ocak

Son tarih 31 Aralık! Başvuru e-Devlet üzerinden ücretsiz yapılıyor

Son tarih 31 Aralık! Başvuru e-Devlet üzerinden ücretsiz yapılıyor

Çocukları sarmaya başlayan yeni tehlike! Ebeveynler dikkat: Oyun değil vahşet!

Çocukları sarmaya başlayan yeni tehlike! Ebeveynler dikkat: Oyun değil vahşet!

Ormanın dibinden kova kova çıkardılar: Duyan bölgeye koşuyor

Ormanın dibinden kova kova çıkardılar: Duyan bölgeye koşuyor