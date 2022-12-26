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ABD’de kar fırtınası faciası: 22 kişi hayatını kaybetti!

ABD'de etkili olan kar fırtınası nedeniyle birçok eyalette meydana gelen kazalarda ve aşırı soğuklarda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Ekleme: 26.12.2022 - 00:18 Güncelleme: 26.12.2022 - 00:31 / Editör: Ozge Selin
ABD’de kar fırtınası faciası: 22 kişi hayatını kaybetti!ABD'de etkili olan son 40 yılın en büyük kar fırtınasında can kaybı artıyor. Ülke genelinde olumsuz hava koşullarının yol açtığı çok sayıda kaza ve soğuk hava nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Aşırı soğuklar ve olumsuz hava koşullarının neden olduğu trafik kazalarında, Colorado eyaletinde 2 kişinin, Kansas eyaletinde 3 kişinin, Kentucky eyaletinde 3 kişinin, Missouri eyaletinde 1 kişinin, New York eyaletinde 3 kişinin, Ohio eyaletinde 8 kişinin, Tennessee eyaletinde 1 kişinin, Wisconsin eyaletinde 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD’de kar fırtınası faciası: 22 kişi hayatını kaybetti!

ÜLKEDE 315 BİNDEN FAZLA EV VE İŞYERİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ülke çapında ise dün akşam saatlerinde 315 binden fazla ev ve işyerinde elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi. Ülkede en az 13 eyalette yaklaşık 65 milyon kişiye hizmet veren elektrik dağıtım şirketi PJM Interconnection,kullanım kapasitesinin aşırı soğuklar nedeniyle zorlandığına dikkat çekerek, halka termostatları normalden daha düşük bir değere ayarlamalarını, ocak ve bulaşık makinesi gibi beyaz eşyaları kullanmamalarını tavsiye etti.

ABD’de kar fırtınası faciası: 22 kişi hayatını kaybetti!

NOEL'DE 800 DEN FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Ülke genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle geçtiğimiz cuma günü 5 binden fazla, dün 3 binden fazla, Noel Bayramı'nda ise 800'den fazla uçuş iptal edildi.

'NESİLDE BİR KEZ GÖRÜLEBİLECEK' KAR FIRTINASI

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), söz konusu kar fırtınasını ve soğukları 'nesilde bir kez görülecek' olarak nitelendirmişti.
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