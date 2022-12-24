İstanbul'da dehşete düşüren baskın: Ekipler gördükleri karşısında şaşkına döndü

Sultangazi'de boş bir arazide kaçak kesim yapıldığı ihbarını alan zabıta ekipleri, polis ile birlikte ihbarın yapıldığı adrese baskın yaptı. Baskın sırasında iki kişi tarafından bir atın kesildiği ve çuvallara konulduğunu gören ekipler şaşkınlık yaşadı. Biri yabancı uyruklu iki kişi, polis tarafından gözaltına alındı. At etleri ise imha edildi.