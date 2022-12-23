WhatsApp 1 Ocak'tan sonra bu telefon modellerine destek vermeyecek

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yıllardır aktif bir şekilde kullanılmasına karşın, Meta'nın aldığı bir kararla bazı cihazlarda artık desteklenmeyecek. Rakiplerine kıyasla küresel çapta en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, artık hem iOS hem de Android bazı cihazlarda yılbaşı itibariyle kullanılamayacak. Yeni güncellemelerin geldiği uygulamada çok eski model telefonlar artık uygulamayı destekleyemeyecek. Hem donanım anlamında hem de yazılım anlamında eski olan telefonlar için artık bir kısıtlama getiriliyor.Her yıl sonunda WhatsApp, bildiğiniz üzere desteğini sona erdireceği modelleri duyuruyor. Bu yılın sonuna da yaklaşırken, Meta'dan yapılan flaş bir açıklamada iPhone 6 serisi dahil olmak üzere, çok sayıda cihazın uygulamaya veda edeceğini duyurdu.WhatsApp'ın yaptığı flaş duyuruda, hangi cihazlarda kullanılamayacağı da belli oldu. İşte o telefon modelleri:LG Optimus L3 II DualLG Optimus L5 DualLG Optimus L7 Dual,LG Optimus F3LG Optimus F5LG Optimus F7LG Optimus F3QLG Optimus Optimus L2 IILG Optimus L3 IILG Optimus L4 IILG Optimus L5 IILG Optimus L6LG Optimus L7 IILG Enact Lucid 2.HuaweiHuawei Ascend MateHuawei Ascend G740Huawei Ascend D2.Samsung Galaxy CoreSamsung Galaxy Trend LiteSamsung Galaxy Trend IISamsung Galaxy Ace 2Galaxy S3 miniGalaxy X cover 2iPhone 6SiPhone SEiPhone 6S PlusLenovo linha A820Sony Xperia MBu telefonlar, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla WhatsApp uygulamasını kullanamayacaklar. Mesajlaşma uygulamasını yeniden kullanabilmeleri için, ya yeni bir telefon almaları ya da custom ROM yüklemesi yapmaları gerekecek.