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WhatsApp 1 Ocak'tan sonra bu telefon modellerine destek vermeyecek

Meta, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın onlarca cihazdaki desteğini kaldıracak. Hem Android hem de iPhone için bazı modellerde artık WhatsApp uygulaması çalışmayacak. İşte o telefon modelleri ve desteğin kesileceği tarih...

Ekleme: 23.12.2022 - 09:30 Güncelleme: 23.12.2022 - 11:25 / Editör: Ozge Selin
WhatsApp 1 Ocak'tan sonra bu telefon modellerine destek vermeyecek
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yıllardır aktif bir şekilde kullanılmasına karşın, Meta'nın aldığı bir kararla bazı cihazlarda artık desteklenmeyecek. Rakiplerine kıyasla küresel çapta en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, artık hem iOS hem de Android bazı cihazlarda yılbaşı itibariyle kullanılamayacak. Yeni güncellemelerin geldiği uygulamada çok eski model telefonlar artık uygulamayı destekleyemeyecek. Hem donanım anlamında hem de yazılım anlamında eski olan telefonlar için artık bir kısıtlama getiriliyor.

Her yıl sonunda WhatsApp, bildiğiniz üzere desteğini sona erdireceği modelleri duyuruyor. Bu yılın sonuna da yaklaşırken, Meta'dan yapılan flaş bir açıklamada iPhone 6 serisi dahil olmak üzere, çok sayıda cihazın uygulamaya veda edeceğini duyurdu.

WhatsApp'ın yaptığı flaş duyuruda, hangi cihazlarda kullanılamayacağı da belli oldu. İşte o telefon modelleri:

LG

LG Optimus L3 II Dual
LG Optimus L5 Dual
LG Optimus L7 Dual,
LG Optimus F3
LG Optimus F5
LG Optimus F7
LG Optimus F3Q
LG Optimus Optimus L2 II
LG Optimus L3 II
LG Optimus L4 II
LG Optimus L5 II
LG Optimus L6
LG Optimus L7 II
LG Enact Lucid 2.

Huawei

Huawei Ascend Mate
Huawei Ascend G740
Huawei Ascend D2.

Samsung

Samsung Galaxy Core
Samsung Galaxy Trend Lite
Samsung Galaxy Trend II
Samsung Galaxy Ace 2
Galaxy S3 mini
Galaxy X cover 2

iPhone

iPhone 6S
iPhone SE
iPhone 6S Plus

Diğer

Lenovo linha A820
Sony Xperia M

Bu telefonlar, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla WhatsApp uygulamasını kullanamayacaklar. Mesajlaşma uygulamasını yeniden kullanabilmeleri için, ya yeni bir telefon almaları ya da custom ROM yüklemesi yapmaları gerekecek.
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