TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, İsveç'in NATO üyeliği sürecini değerlendirdi

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, İsveç'in, NATO üyeliği konusunda imzalanan üçlü muhtıradaki yükümlülükleri konusunda, 'Bizim en çok görmek istediğimiz, PKK/PYD/YPG ve FETÖ'nün hareket ve kabiliyet alanlarının olmaması, bu konuda hem anayasa hem de yasa değişiklikleriyle ilgili adımlar. Bunlar hayata geçtiğinde diğerleri otomatik olarak gelir.' dedi.Kılıç, Meclis'te gazetecilere, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi.Ziyaretin, NATO üyeliği için Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında 28 Haziran'da imzalanan üçlü muhtıranın şartlarının gerçekleştirilmesi konusunda sarf edilen çabayı gösterdiğini söyleyen Kılıç, Billström'ün, görüşmede, 'Üçlü anlaşma imzaladık, bu anlaşmanın şartlarının yerine gelmesi gerektiğini biliyoruz, buna göre de çalışıyoruz. Biz İsveçliler bir şeye söz verdik mi yaparız.' dediğini aktardı.İsveç'in, ilerleyen süreçte yapacaklarının önemli olduğunu belirten Kılıç, şöyle devam etti:'Önemli konulardan biri terör örgütü PKK'ya ve uzantılarına hiçbir şekilde destek vermediklerini, vermeyeceklerini beyan etmeleri. Genel olarak İsveç Dışişleri Bakanı'ndan algıladığım şu; özellikle PKK/PYD/YPG ile ilgili farkındalığın ötesinde bir durum olduğu görülüyor. PKK/PYD/YPG ve FETÖ, bundan sonra İsveç'te eskisi gibi rahat alan bulamayacak, bunu sağlamış durumdayız. PKK'lı teröristlerden bazılarının, İsveç'e gitmek için çaba sarf ettiğini biliyoruz, bildiğimiz kadarıyla gidemiyorlar. Burada bir değişiklik var.'TBMM ve milletvekillerinin ikna edilmediği sürece İsveç açısından NATO üyeliği sürecinin ilerlemeyeceğini ve nihayete ermeyeceğini vurgulayan Kılıç, bunu açıkça dile getirdiklerini anlattı.'İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda ikna olmamız lazım.' diyen Kılıç, takvimin, Üçlü Muhtıra'yı yerine getirmesi gereken İsveç ve Finlandiya tarafında işlediğine işaret etti.İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine ilişkin samimiyetin ölçüsüne de değinen Kılıç, şöyle konuştu:'Bizim en çok görmek istediğimiz, PKK/PYD/YPG ve FETÖ'nün hareket ve kabiliyet alanlarının olmaması, bu konuda hem anayasa hem de yasa değişiklikleriyle ilgili adımlar. Bunlar hayata geçtiğinde diğerleri otomatik olarak gelir. 'Kanunu çıkarttım, uygulamıyorum' değil, çıkarılan kanunun uygulanması lazım. Bizim bunu görmemiz gerekiyor. Samimiyetin ölçüsü hukuki düzenlemeler ve bunların uygulanması. İlk adımlar atıldı, kanun değişikliği yapıldı, 1 Ocak'ta devreye girecek. Daha sonra anayasa değişikliği konusu var. Bunu hızlandırıp yavaşlatmak İsveç ve Finlandiya'nın elinde.'Kılıç, İsveç'in bir önceki hükümeti ile mevcut hükümeti arasında olumlu anlamda farkın bulunduğunu belirterek, 'NATO üyeliği sürecinin hızlanması konusunda gayret sarf ediyorlar, samimi bir çaba hissettim ama göreceğiz.' dedi.FETÖ firarisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi talebinin İsveç'te Yargıtay tarafından reddedildiğini hatırlatan Kılıç, görüşmede bu konunun da gündeme geldiğini aktardı. Kılıç, 'Bu durumun bizi üzdüğünü, beklentimizin farklı olduğunu ilettik. Bülent Keneş hakkındaki yargı kararı İsveç'in NATO üyeliğine bir engel.' değerlendirmesini yaptı.Kılıç, İsveç Dışişleri Bakanı Billström ve beraberindeki heyetin, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde FETÖ'cü pilotların attığı bombalar nedeniyle Meclis'te hasar gören alanı da gördüğünü anlatarak, 'Billström'ün ekibinin yüzünde şaşkınlık vardı. 15 Temmuz gecesi Meclis'e atılan bombanın etkisini görenlerin, ülkelerine döndüğünde daha farklı olduğunu gözlemliyoruz. Bunun için ziyaretler önemli.' diye konuştu.TBMM Dışişleri Komisyonu olarak yeni yılda İsveç'i ziyaret ederek temaslarda bulunmayı düşündüklerini bildiren Kılıç, İsveç Parlamento Başkanı Andreas Norlen ile İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist'in de Ocak 2023'te Türkiye'ye ziyarette bulunmasının planladığını kaydetti.