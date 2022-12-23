PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 12 şüpheli yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerinin gençlik yapılanması olarak bilinen DGH mensuplarının tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda örgüt mensubu olduğu tespit edilen 12 kişiye yönelik 8 ilçede, 16 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüphelinin tamamı yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.