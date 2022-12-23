Mersin'de 1 ton 300 kilogram kokainle yakalanan baba oğula hapis cezası

Mersin Limanı'na yaklaşan muz yüklü konteynerlarda uyuşturucu madde taşıyan baba oğul "rekor miktarda yakalama" olarak kayda geçti.1 ton 300 kilogram kokainle yakalanarak tutuklanan baba oğul hakkında dava açıldı.Duruşma Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.Tutuklu sanıklar muz ithalatını yapan şirketin sahibi N.Ş. ve oğlu B.Ş. ile tutuksuz oğlu H.İ.Ş., firma temsilcisi M.S. ile çalışanlar R.S. ve E.Ş. katıldı.Avukatların da hazır bulunduğu duruşmada cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını verdi.Savcı, toplanan deliller ve tüm dosyaya göre, sanıklar hakkında "uyuşturucu ithal etme" suçundan 45'er yıldan 67 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası verilmesini istedi.Sanıklar, mütalaaya karşı savunmalarında haklarındaki suçlamaları reddetti.Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, şirket sahibi N.Ş.'yi 30 yıl hapis ve 375 bin lira adli para cezası, oğlu B.Ş.'yi de 27 yıl 6 ay hapis ve 200 bin lira adli para cezasına çarptırdı.İHA'nın haberine göre, iki sanığın tutukluluğunun devamına da karar veren heyet, tutuksuz 4 sanığın ise beratına hükmetti.