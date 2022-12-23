İstanbul'un gizli sarayı ortaya çıktı: Kimse yerini bilmiyordu duyan akın edecek.Sultanahmet'in güney tarafında bulunan Bizans kalıntısının yer aldığı saray, Tarihi Sultanahmet Cezaevi'nin aşağısında yer alıyor. Saray kalıntılarının I. Konstantius tarafından 324-337 arasında inşasına başlanılan Büyük Saray (Palatium Magnum) Magnaura Sarayı'nın bir bölümü olduğu tahmin ediliyor. Bu sarayda yabancı elçilerin kabulünün yapıldığı belirtilirken, ortaya çıkarılan alanın içinde hamamı olan ünlü sarayın sadece bir kısmı olduğu ifade ediliyor. Gizli saray 1998'de ortaya çıkan Roma İmparatorluğu'na ait Büyük Saray'ın bir alt yapısı.Yaklaşık 600 kamyon moloz çıkartarak günümüze kavuşturulan bu yapı I. Konstantius tarafından (324-337) inşaası başlanılan büyük bir saray. Bu mekân tavanları gümüş avizeli içinde iki yanında aslanları olan süslü bir taht ve hamamı, olan ünlü bir saray.İç içe bulunan odaları görmek için bazı yerlerden eğilerek geçmek hatta sürünmek gerekiyor. Mozaik Müzesi'nin bulunduğu yerde 20. yüzyılda gerçekleşen yangın neticesinde ortaya çıkan mozaiklerin olduğu kısım büyük bir ihtimalle imparatorun taht odasıydı. Burası da 1. dereceden tarihi eser niteliğinde. Çok az kişinin bildiği bu mekan İstanbul'un en gözde hazineleri arasında yer alıyor. Tarihi yapısı ve görüntüsüyle herkesi büyüleyecek olan mekan turistlerin gözdesi haline gelecek.Sultanahmet'te yer alan bu gizli sarayın sadece bir kısmı ortaya çıkarıldı. Yeniden restore edildiği taktirde diğer kalan kısmının da ortaya çıkarılması bekleniyor. İstanbul'daki gizli sarayın iki ucu ayrı başka yerlere çıkıyor. Gizemli yer ihtişamıyla gören herkesi şaşırtıyor. İstanbul'un gizli sarayı ortaya çıktı. Kimse yerini bilmiyordu duyan akın edecek.İşte 600 kamyon toprak çıkarılarak restore edilen saraydan ilginç görüntüler...