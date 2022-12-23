Demirtaş'tan 'ortak aday' vurgusu: HDP'nin desteğini Kemal Bey de alır

Eski HDP'li Selahattin Demirtaş, cezaevinden muhalefete cumhurbaşkanı adayına ilişkin yol çizmeye devam ediyor. Altılı masada üzerinde ilkesel uzlaşma sağlanan her adayın seçimi kazanabileceğini ve ortak adayın ilk turda sonuç almak için en doğru adım olacağını söyleyen Demirtaş, HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyebileceğini belirtti.

Terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski HDP'li Selahattin Demirtaş, muhalefete cezaevinden mesaj yollamaya devam ediyor. T24'ten Murat Sabuncu'nun sorularını cevaplayan Demirtaş, HDP'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde nasıl bir yol izleyeceğini söyledi.Tutuklu eski HDP'li Selahattin Demirtaş, HDP'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik izleyeceği yol hakkında, 'Demokrasi ilkelerine sadık ve o ilkelerin taşıyıcısı olabilecek her aday HDP'li seçmenin desteğini alır, buna Kemal Bey de dahildir elbette. Fakat adaylık ve destek konusunda gelişmelere göre, son kararı HDP yönetimi verecek ve bunu da günü geldiğinde duyuracaktır.' ifadelerini kullandı.