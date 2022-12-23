AFAD son dakika duyurdu! Kahramanmaraş Pazarcık’ta korkutan deprem!
AFAD’dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 20:23’te 3,9 şiddetinde korkutan bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan SON DAKİKA açıklamasına göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 20:23'te 3,9 şiddetinde korkutan bir deprem meydana geldi.
Büyüklük: 3.9 (Mw)
Yer: Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih: 2022-12-23
Saat: 20:23:31 TSİ
Enlem: 37.434 N
Boylam: 37.174 E
Derinlik: 7.89 km
Büyüklük: 3.9 (Mw)
Yer: Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih: 2022-12-23
Saat: 20:23:31 TSİ
Enlem: 37.434 N
Boylam: 37.174 E
Derinlik: 7.89 km