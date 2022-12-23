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1 haftada 19 FETÖ, 6 PKK terör örgütü üyesi yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, son bir haftalık süre içerisinde emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik icra edilen faaliyetler neticesinde 25 terör örgütü üyesi yakalandı.

Ekleme: 23.12.2022 - 13:35 Güncelleme: 23.12.2022 - 13:35 / Editör: Ozge Selin
1 haftada 19 FETÖ, 6 PKK terör örgütü üyesi yakalandıEdirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son bir haftalık süre içerisinde başarılı operasyonları neticesinde 38 yabancı uyruklu şahıs ve askeri suçlardan aranan 31 şahıs yakalandı.

Sınır birliklerinin askeri yasak bölgedeki devriyeleri sırasında yasadışı yollardan kaçma hazırlığı yapan 25 kişi tespit edildi. Askeri yasak bölgede yakalanan şahıslar hakkında yapılan incelemelerde ise 19 FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi, 6 PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi olduğu tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Emniyet ve Asayişin sağlanması ve Terörle mücadeleye yönelik çalışmalarına, daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ediyor.
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