İşçi servisi TIR'a arkadan çarptı! 12 işçi yaralandı

Kaza, Edirne yolu üzeri Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametine seyreden işçilerin içinde bulunduğu Emrah Yaman yönetimindeki 59 S 1602 plakalı servis minibüsü, kaza nedeniyle yavaşlayan Necmi İleri idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.Kaza sonrası yaralanan 12 işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne ve çevredeki özel hastanelere sevk edildi.Öte yandan, kaza nedeniyle Marmaracık ile Ulaş Mahallesi arasında Edirne istikametine yaklaşık 2 saat trafikte aksama yaşandı. Ulaş Jandarma karakolu ekipleri, tıkanan trafiğe müdahale ederek araçların kontrollü şekilde seyretmesini sağladı.