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CHP'nin 'otel' yalanı elinde patladı! Şahan Gökbakar'dan itiraf niteliğinde yanıt! 'Yanan ormanların yerine hemen fidanlar dikildi.'

Türkiye, geçtiğimiz yıl orman yangınlarıyla mücadele ettiği sırada, başını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çektiği muhalefet kanadı, yanan noktalara 'otel' yapılacağını öne sürmüştü. Yangınlar sırasında sahada yaptığı paylaşımlarla iktidarı eleştiren Komedyen Şahan Gökbakar, katıldığı canlı yayında, ormanları yeniden yeşerten hükümete teşekkür etti. CHP yandaşı Nevşin Mengü'nün "Yanan bölgelere otel inşaatı başladı mı?" sorusuna yanıt veren Gökbakar, "Hayır, öyle bir şey yok. Aksine yanan yerlere hızlıca yeni fidanlar dikildi. Orman Genel Müdürlüğünü ve Bakanlığı tebrik etmek lazım." diye konuştu.

CHP'nin 'otel' yalanı elinde patladı! Şahan Gökbakar'dan itiraf niteliğinde yanıt! 'Yanan ormanların yerine hemen fidanlar dikildi.'
Ekleme: 22.12.2022 - 22:21 Güncelleme: 22.12.2022 - 22:33 / Editör: Ozge Selin
CHP'nin 'otel' yalanı elinde patladı! Şahan Gökbakar'dan itiraf niteliğinde yanıt! 'Yanan ormanların yerine hemen fidanlar dikildi.'
Türkiye, geçtiğimiz yıl yaz aylarında birçok farklı bölgede çıkan orman yangınlarında ciğerlerini kaybetmişti. Çoğunlukla Akdeniz ve Ege bölgelerini etkileyen yangınlarda 150 bin hektardan fazla orman alanı ve yerleşim yerleri küle dönmüştü.

Muhalefet temsilcileri, orman yangınlarından siyaset devşirerek, yangınların kasıtlı çıkarıldığını ve yanan bölgelerin imara açılarak 'otel' yapılacağını öne sürmüştü.

CHP'nin 'otel' yalanı elinde patladı! Şahan Gökbakar'dan itiraf niteliğinde yanıt! 'Yanan ormanların yerine hemen fidanlar dikildi.'

MUHALEFET YANGINLARDAN SİYASET DEVŞİRMİŞTİ

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ederken provokasyon peşinde olan muhalefet, yangınlardan hükümeti sorumlu tutmuştu. Alevlerle mücadele devam ederken algı operasyonlarıyla çalışmalara leke sürmeye çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yanan bölgelerin imara açılacağını öne sürmüştü.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'YANAN YERLERİ OTEL YAPACAKLAR' AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Bir cumhurbaşkanı yanan orman alanlarının yerine otel yapımına ses çıkarmıyor, otel yapılmasını sağlıyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez" demişti.

CHP'nin 'otel' yalanı elinde patladı! Şahan Gökbakar'dan itiraf niteliğinde yanıt! 'Yanan ormanların yerine hemen fidanlar dikildi.'

ŞAHAN GÖKBAKAR: "HIZLICA YENİ FİDANLAR DİKİLDİ, TEBRİK EDERİM"

Orman yangınlarının sürdüğü dönemde, hükümeti yangınları söndürememekle itham eden Komedyen Şahan Gökbakar, CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü'nün kendisine yönelttiği, "Yangında sonra o bölgelere gittiniz mi? Yanan bölgelere otel inşaatı başladı mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu'nu utandıracak bir yanıt verdi.

CHP'nin 'otel' yalanı elinde patladı! Şahan Gökbakar'dan itiraf niteliğinde yanıt! 'Yanan ormanların yerine hemen fidanlar dikildi.'

Yanan yerlere hızlıca fidanlar dikildiğini ve buna gözleriyle şahit olduğunu söyleyen Gökbakar, "Hayır, öyle bir şey yok. Aksine yanan yerlere hızlıca yeni fidanlar dikildi. Orman Genel Müdürlüğünü ve Bakanlığı tebrik etmek lazım." dedi.

Gökbakar, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Benim gördüğüm öyle bir şey yok dikkatimi çeken. Herkesin elinde cep telefonu var olsa illa ki duyulurdu. Aksine benim gördüğüm Orman Müdürlüğünün hızlıca o yanan yerleri kesim işlemiyle ağaçları yerinden kaldırdığı ve yeni fidanları dikmesi için hareketlenme olduğu. Yangından sonraki yaz o bölgeye simsiyah olan tepelere gittiğimizde ağaçların alındığını yeni ağaçların dikilmeye başladığını gördüm. Orman Genel Müdürlüğünü ve Bakanlığı tebrik etmek lazım. Hızlı bir çalışma sergilediler yangından sonra."

CHP'nin 'otel' yalanı elinde patladı! Şahan Gökbakar'dan itiraf niteliğinde yanıt! 'Yanan ormanların yerine hemen fidanlar dikildi.'
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