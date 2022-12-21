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Alman basını Erdoğan'ın üretim hamlelerini yazdı: 'Türkiye dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden biri'

Alman medya şirketi Die Welt'in haberinde, Erdoğan'ın açıkladığı gibi Türkiye'nin, "dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden biri" olmaya hazırlandığı ve bunun için koşulların da iyi olduğu yazıldı. Türkiye'nin genç ve iyi eğitimli bir nüfusa sahip olduğu ve altyapının mevcut hükümet döneminde büyük ölçüde genişletildiğine işaret edilen haberde, moda firması Benetton ve mobilya markası İkea'nın bu yıl sonundan itibaren Türkiye'deki üretim kapasitelerinin artırılacağı kaydedildi.

Alman basını Erdoğan'ın üretim hamlelerini yazdı: 'Türkiye dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden biri'
Ekleme: 21.12.2022 - 21:33 Güncelleme: 21.12.2022 - 21:43 / Editör: Ozge Selin
Alman basını Erdoğan'ın üretim hamlelerini yazdı: 'Türkiye dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden biri'
Alman basını Türkiye'nin önde gelen üretim merkezlerinden biri olmaya hazırlandığını yazdı.

Die Welt gazetesinde yer alan haberde, Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'de yaşanan sıkıntıların ardından birçok şirketin üretimlerini Avrupa'ya taşımak istediği belirtilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda cazip fırsatlar sunduğu vurgulandı.

DP World Yarımca'nın CEO'su Kris Adams'ın, konumu nedeniyle Marmara Denizi'ndeki konteyner terminalinde büyük fırsatlar gördüğü ve 'Türkiye'deki yatırım fırsatlarına iyi niyetle bakıyoruz. Ülke muazzam bir büyüme potansiyeline sahip.' dediğine yer verilen haberde, uluslararası şirketlerin tedarik zincirlerini tamamen yeniden düşünmek zorunda oldukları, bunun için yerel ve bölgesel teslimat seçeneklerine daha fazla odaklandıkları ifade edildi.

Alman basını Erdoğan'ın üretim hamlelerini yazdı: 'Türkiye dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden biri'

Haberde Erdoğan'ın açıkladığı gibi Türkiye'nin, 'dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden biri' olmaya hazırlandığı ve bunun için koşulların da iyi olduğu kaydedildi.

Türkiye'nin genç ve iyi eğitimli bir nüfusa sahip olduğu ve altyapının mevcut hükümet döneminde büyük ölçüde genişletildiğine işaret edilen haberde, 'Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki konumu, ülkeyi uygun bir merkez haline getiriyor. Ayrıca Türkiye Gümrük Birliği üyesi olduğu için AB ile mal dolaşımı serbest.' ifadelerine yer verildi.

Haberde yapıştırıcı malzemeler üreten Alman firması Tesa'nın, Türkiye üzerinden Yakın ve Orta Doğu'daki faaliyetlerini genişletmeyi planladığı ve şirket sözcüsünün, 'Metropol önemli bir lojistik merkezi olduğundan ve Avrupa, Asya ve Afrika için coğrafi bir kavşağı temsil ettiğinden, İstanbul satış ekiplerimizin genel merkez olacak.' dediği aktarıldı.

İtalyan moda üreticisi Benetton'un da bu yılın sonundan itibaren Asya'daki üretimini yarıya indireceği ve Sırbistan, Hırvatistan, Türkiye, Tunus ve Mısır'daki kapasitelerini artıracağı belirtilen haberde, mobilya mağazası Ikea'nın da koltuk, kitaplık, gardırop ve mutfak dolabı gibi ürünlerin Türkiye'de üretilmesini istediği vurgulandı.

Makalede Türkiye'nin Rusya politikasına dikkat çekilerek Türkiye'nin AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlarına katılmamasının Avrupalı şirketleri endişelendiren bir konu olduğu kaydedildi.
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