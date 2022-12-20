  • USD: 18,64 - 18,67
  • EURO: 19,80 - 19,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

65 baronun yayınladığı bildiriye Bakan Bekir Bozdağ’dan tepki!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni CMK ücret tarifesinin 1 Ocak 2023’te yürürlüğe gireceğini belirterek, 65 baronun yayınladığı bildiriye tepki gösterdi. Bakan Bozdağ, “Her yıl mevzuat gereği tekrarlanan bu usul, baroların da malumudur. Bu gerçeği bilmelerine rağmen, 65 baronun olağan dışı bir durum varmış ya da tarife değiştirilmeyecekmiş gibi bildiri yayınlamaları kabul edilemez” dedi.

Ekleme: 20.12.2022 - 23:12 Güncelleme: 20.12.2022 - 23:19 / Editör: Ozge Selin
65 baronun yayınladığı bildiriye Bakan Bekir Bozdağ’dan tepki!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 65 baronun CMK ücret tarifesine yönelik bildiri yayınlamasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Bozdağ, yaptığı açıklamada, 'Buna göre: CMK Asgari Ücret Tarifesi, her yıl; Aralık ayında hazırlanır, Resmî Gazete'de yayınlar ve Ocak ayının birinci günü de yürürlüğe girer. Bu süreç devam etmektedir. Yeni CMK Ücret Tarifesi, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecektir. Her yıl mevzuat gereği tekrarlanan bu usul, baroların da malumudur. Bu gerçeği bilmelerine rağmen, 65 baronun olağan dışı bir durum varmış ya da tarife değiştirilmeyecekmiş gibi bildiri yayınlamaları kabul edilemez.

65 baronun yayınladığı bildiriye Bakan Bekir Bozdağ’dan tepki!

21 Aralık 2022'de CMK otomatik atama sistemlerinin kapatılması bir hakkın süistimali olduğu gibi adli destekten yararlanacak vatandaşlarımızın da mağdur edilmesi anlamına gelir. Kimsenin hukûkî yardımdan mahrum bırakılmasına izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde hak mahrumiyetlerine uğramaması, hakkını daha iyi arayabilmesi ve kendini daha iyi savunabilmesi için yeni bir adli yardım sistemi kuracağız. Bu konudaki hazırlıklarımız devam etmektedir' ifadelerini kullandı.

65 baronun yayınladığı bildiriye Bakan Bekir Bozdağ’dan tepki!
Sağlık çalışanlarına promosyon ödemesi... Toplam 29 bin lira!
Albayrak Grubu 2023 yılına yeni yatırımlarla giriyor... Gayrimenkul yatırım ortaklığıyla yatırım bankası için başvuru yapıldı!
Rusya ve BM temsilcileri arasında 'tahıl anlaşması' toplantısı yapılacak
Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sona erdi! Yerli ve milli sistemlere yenileri eklenecek!
Çip krizi patronlara zarar ettirdi: Çinli çip endüstrisi şirket sahiplerinin servetleri yüzde 28 azaldı!
Ukrayna'da mahsur kalan kargo uçaklarımız 'Koca Yusuf'lar ülkeye dönüyor!
Fondaş medya küplere bindi: Ekrem İmamoğlu'nu saksı olsun diye mi çağırdın?
Ergün Atalay: Teklifimiz 9 bin TL
TOGG Avrupa'ya damga vurdu: Avrupa'da 92 farklı testten geçti
Türkiye Barolar Birliği'nin toplantısında başörtüsü hazımsızlığı: Bazı avukatlar başörtülü divan üyesi kürsüye çıkınca salonu terk etti
Bakan Dönmez: Sondaj çalışmalarımız sürüyor yeni keşifler gelebilir
Kemal Kılıçdaroğlu: İmamoğlu ile ilişkimiz baba-oğul gibidir.
Bakan Çavuşoğlu'ndan FETÖ firarisi Keneş'in iadesine ilişkin açıklama: Çok olumsuz bir gelişme somut adımlar bekliyoruz
İzmir Büyükşehir Belediyesinin yeni bisiklet yolu projesi 'pes' dedirtti
Rus oligarkların sır perdesi aralanamıyor! Gizemli ölümlere bir yenisi eklendi
Asgari Ücret toplantısı başladı
Bakan Soylu duyurdu: Şehidimizin kanı yerde kalmadı! 8 terörist etkisiz
Kabataş'ta tramvay raydan çıktı: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi yaralılar var
CHP adeta kadınların kabusu oldu! İşte CHP'deki taciz tecavüz skandalları
20 Aralık hava durumu: O illere kar ve sağanak geliyor!

20 Aralık hava durumu: O illere kar ve sağanak geliyor!

Kira sözleşmeleri e-Devlet'ten yapılabilecek

Kira sözleşmeleri e-Devlet'ten yapılabilecek

İntihar değil cinayet çıktı! Cezaevinden mektup yazdı: Elimde patladı

İntihar değil cinayet çıktı! Cezaevinden mektup yazdı: Elimde patladı

Kayseri'de aslan kafatası bulundu: 7,5 milyon yıllık

Kayseri'de aslan kafatası bulundu: 7,5 milyon yıllık

Dünyanın en soğuk yeri belli oldu: Kimse gitmeye cesaret edemiyor dereceyi duyanların içi ürperiyor

Dünyanın en soğuk yeri belli oldu: Kimse gitmeye cesaret edemiyor dereceyi duyanların içi ürperiyor

İki bin yıldan eskiye dayanıyor: Yeni tasarımlar keşfedildi

İki bin yıldan eskiye dayanıyor: Yeni tasarımlar keşfedildi