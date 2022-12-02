İstanbul'da aynı noktada iki zincirleme kaza

İstanbul’da günlerdir devam eden yağış nedeniyle maddi ve yaralamalı kazalarda arttı. Bayrampaşa Tem Bağlantı yolunda bir motosiklet ile 5 otomobilin karıştığı iki farklı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Yağmur nedeniyle İstanbul'da kaza oranında artış yaşandı. Kaza, Tem Bağlantı Yolu Aksaray istikametinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İlk zincirleme trafik kazası seyir halindeki bir motosiklet ile 2 otomobil arasında meydana geldi.Kaza nedeniyle ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.Kısa bir süre sonra ilk kazanın hemen gerisinde aynı yönde 3 otomobilin karıştığı ikinci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. İkinci kaza nedeniyle, bir otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri tekrar kaza yaşanmaması için yolda geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti. Ekiplerin, kazaya karışan araçlarda incelemelerinin ardından, kazaya karışan 1 motosiklet ile 5 otomobil çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri tüm şeritleri araç geçişine açtı.